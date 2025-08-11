AOL lakkauttaa legendaarisen palvelunsa - ei enää modeemilla nettiin

Jos sohvalta noustessa nivelistä pääsee aika ajoin epämääräistä naksahtelua ja rutinaa, saatat kuulua sukupolveen, joka vielä muistaa internetin saapumisen koteihin. Ja etenkin modeemista pääsevän yhdistymisvinkunan, kun modeemi keskustelee vastapuolen modeemin kanssa yhteyden muodostamiseksi.

Suomessa lankaliittyvää käyttävällä modeemilla ei tietääksemme enää pysty siirtymään nettiin minkään internet-operaattorin kautta, mutta maailmalla tätä retrohenkistä tiedon valtatielle kytkeytymistä voi edelleen harjoittaa. Ainakin joissain maissa.

Mutta jotain on katoamassa pian.

Maailman kenties tunnetuin internet-operaattori oli aikoinaan America OnLine eli AOL. Yhtiö oli pienen hetken ajan 1990-luvun lopulla niin valtavan suuri nettiyhteyksien tarjoaja, että yhtiöllä oli jopa oma, muilta käyttäjiltä estetty "pienoisversio internetistä". Yritysten piti maksaa AOL:lle siitä, että niiden verkkosivut pääsivät myös AOL:n "oman internetin" sivuiksi. Yhtiöllä oli vuonna 2000 pelkästään Yhdysvalloissa yli 20 miljoonaa maksavaa asiakasta.

Sittemmin tietysti maailma on muuttunut paljonkin. Nettiin liikahdetaan nykyisin laajakaistayhteyksillä ja pääosin kännyköiden avulla.

Mutta AOL:n vanhat kunnon modeemien soittosarjat ovat olleet edelleen voimassa. Eli jossain varastohallissa, jossain päin Yhdysvaltoja, on edelleen AOL:n modeemeja odottamassa lankapuhelinverkon kautta tapahtuvaa soittoa ja perinteisen modeemin vinkumista ennen nettiyhteyden avaamista soittajalle.

Tämä retroilu kuitenkin on tulossa tiensä päähän hyvinkin pian: AOL on ilmoittanut lakkauttavansa soittosarjansa 30.9.2025.





Samalla modeemiasiakkaiden palvelun loppuminen tarkoittaa sitä, että AOL:n taru internet-operaattorinakin loppuu. Yhtiö aloitti modeemiyhteyksien tarjoamisen jo vuonna 1985.

AOL on kulkenut 2000-luvulla monien mullistusten läpi. Huippuvuosinaan se osti itselleen mediajätti TimeWarnerin, mutta vuosien mittaan TimeWarner irrotettiin taas omaksi yhtiökseen. Sitten AOL oli pitkään suosittujen verkkosivustojen, kuten mm. Engadgetin, omistaja.

Sittemmin matkapuhelinoperaattori Verizon osti AOL:n ja sen omistamat verkkosivut itselleen vuonna 2015 ja AOL:sta tuli Verizonin tytäryhtiö. Verizonin alaisuudessa AOL:n itselleen ostamat verkkopalvelut naitettiin osaksi Verizonin ostamaa Yahoota ja lopulta niistä muodostunut paketti irrotettiin omakseen parin mutkan kautta. AOL:n aiemmin omistamat verkkopalvelut ovat nykyisin osa itsenäiseksi palautunutta Yahoota ja AOL puolestaan on enää pieni siivu Yahoota.

AOL:n brändillä myydään enää lähinnä tietoturvatuotteita ja lisäksi brändin alta löytyy myös AOL Mail -sähköpostipalvelu, joka on ollut olemassa 1990-luvulta lähtien.

Alla vielä muistin virkistämiseksi ääninäyte 56k modeemin yhdistämisäänistä:





