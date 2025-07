Kyselyn tulos: Ohjelmoijat käyttävät tekoälyä, mutta eivät luota siihen

Maailman suurimman ohjelmoijille tarkoitetun verkkopalvelun Stack Overflow'n uusin käyttäjäkysely piirtää mielenkiintoista kuvaa ohjelmoijien suhteesta tekoälyyn.

Ohjelmointi on kenties juuri se ala, johon tekoäly on tehnyt suurimman mullistuksen. Ja tämä on tavallaan täysin loogistakin, sillä jo reilusti ennen ChatGPT:n julkaisua, ensimmäinen merkittävää käyttäjäkuntaa kerännyt tekoälytuote oli kesällä 2021 julkaistu GitHub Copilot, eli ohjelmoijien tekoälyavustaja.

Sittemmin tekoälystä onkin kyselyn mukaan tullut ammatiksen ohjelmakoodia vääntäville käyttäjille erottamaton osa arkea, sillä kyselyyn vastanneista 84 prosenttia kertoi joko jo käyttävänsä tekoälyavustajaa ohjelmoinnin apuna - tai suunnittelevansa sellaisen käyttöön ottamista.

Mutta samaan aikaan ohjelmoijien luottamus tekoälyavustajien tuottamaan koodiin on romahtanut, vaikka avustajien tekniset kyvyt sinänsä ovatkin parantuneet.



Vielä vuosi, pari sitten tekoälyavustajat saattoivat tuottaa täysin toimimatonta koodia, jota piti sitten "käsityönä" korjailla. Rikkinäisen koodin korjaaminen on sinänsä suhteellisen suoraviivaista.

Nyt tilanne on ilmeisesti muuttunut niin, että ohjelmakoodi sinänsä "toimii", mutta tekoälyn tuottaman ohjelmakoodin loogiseen rakenteeseen pesiytyy joko vaikeasti havaittavia ongelmia tai kokonaisia loogisia virheitä sisältäviä kokonaisuuksia. Tällaisen "lähes oikein" tehdyn koodin debuggaaminen on vastausten perusteella hyvin työlästä.