Starlink kaatui

Elon Muskin johtama satelliittyhteyksiä tarjoava Starlink -verkko on kaatunut. Vika koskettaa kaikkia satelliittinettipalvelun asiakkaita, koko maailmassa.

Vika alkoi noin klo 23 Suomen aikaan 24.7.2025 ja on vielä tuntia myöhemminkin meneillään. Starlinkin virallinen palvelun tilasta kertova sivu oli kokeiluhetkellä sekin nurin.

Yhtiö tiedotti virallisella Twitter-tilillään tiedostavansa ongelman.

Verkkopalveluiden tilaa seuraavan Down Detectorin mukaan ongelmista on ilmoitettu artikkelimme julkaisuhetkellä harvemmin, mutta senkin arvion mukaan Starlink on kaatunut.