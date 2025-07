Ikea siirtyy älykotituotteissa Matter-standardiin

Ruotsalainen huonekalujätti Ikea on ollut hieman huomaamattakin yksi maailman tärkeimmistä teknologiafirmoista.

Yhtiön älykotituotteet ovat kuin vaivihkaa kiskaisseet aivan tavallisia kotitalouksiakin osaksi IoT-trendiä. Iso syy tässä on ollut tietysti tuotteiden hinta, mutta myös Ikean tapa tehdä tuotteista mahdollisimman helppokäyttöisiä.

The Verge on saanut vihiä siitä, että Ikea on mullistamassa ensi vuonna koko älykoteja koskevan mallistonsa. Isoin muutos liittyy standardeihin.

Kaikki vuonna 2026 julkaistavat uudet älytuotteet tulevat tukemaan vuonna 2021 julkaistua Matter-standardia. Ja tarkalleen ottaen tuki kulkee nimellä Matter over Thread. Matterin ja Threadin välistä symbioosia ymmärtääkseen, suosittelemme lukemaan vaikkapa tämän artikkelin.



Matter eroaa Ikean tuotteiden aiemmin käyttämästä Zigbee-standardista toimintalogiikaltaan: Matter määrittää tavan, jolla älylaitteet keskustelevat keskenään IP-yhteyden kautta, kun taas Zigbeessä laitteet yhdistyivät suoraan toisiinsa. Matteria tukevat käytännössä kaikki merkittävät teknologiafirmat ja standardia olivat kehittämässä mm. Google, Apple ja Amazon.

Kuluttajalle muutos tulee näkymään niin, että Ikean kaikki tulevat tuotteet toimivat minkä tahansa Matter-standardia noudattavan hubin kanssa, riippumatta laitteen valmistajasta. Myös sovellus, jolla kokonaisuutta ohjataan, voi olla minkä tahansa valmistajan tekemä, kunhan se tulee Matter-standardia.

Yksinkertaisemmasta Zigbeestä ei kuitenkaan luovuta jatkossakaan, vaan kaikki tulevat Ikean älytuotteet tulevat tukemaan sekä Zigbeetä että Matter-over-Threadia.

Itse asiassa muutos on jo tavallaan alkanut, sillä Ikean jo pitkään myymä Dirigera älykodin hubi sai hiljattain beta-päivityksen, joka lisäsi siihen tuen Matter-standardille ja Thread-yhteyksille.

Ensi vuonna julkaistavat Matter-yhteensopivat Ikean tuotteet tulevat siis askel kerrallaan korvaamaan nykyiset, vain Zigbeetä tukevat Ikean älykodin tuotteet kuten lamput ja vaikkapa etäohjattavat pistorasiat.

The Vergen haastattelema Ikean edustaja kertoi, että yhtiö aikoo pitää hinnat nykyisellä tasolla tai jopa laskea tuotteidensa hintoja, kun Matter-yhteensopivat tuotteet korvaavat nykyiset mallit.

Muutos on ehdottomasti hyväksi kuluttajalle, sillä Matteria tukemalla Ikean älytuotteiden käytettävyys ja avoimuus paranevat merkittävästi. Ensimmäisiä Ikean Matter-yhteensopivia tuotteita on tarkoitus tulla myyntiin vuoden 2026 alkupuolella.