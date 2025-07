OnePlus Pad 3 -tabletti sai kaverikseen kevennetyn version

Uusien Nord -sarjan älypuhelinten ja pienemmän OnePlus Watch 3 -älykellon lisäksi OnePlus esitteli OnePlus Pad Lite -tabletin ja OnePlus Buds 4 -kuulokkeet.

Hiljattain yhtiö esitteli lippulaivatabletin Pad 3:n, jonka alapuolelle tämä uusi Pad Lite suuntautuu. Kyseessä on edullisesta peruslaitteesta, joka sopii esimerkiksi perheille.

Pad Liten hinta on 259 euroa, mutta saatavuus ilmoitetaan myöhemmin. Pad 3:n hinta on 599 euroa.

Näyttö on kooltaan 11-tuumainen 16:10 -kuvasuhteella, 10-bittisellä värisyvyydellä ja 500 nitin kirkkaudella. Eye Comfort -teknologia vähentää sinistä valoa ja välkkymistä, joka auttaa pitkäaikaisessa käytössä.



Kaiuttimia on neljä ja niiden luvataan tuottavan rikasta ja kohdennettua ääntä. Tabletti on 7,39 millimetriä paksu ja painoltaan 530 grammaa. OnePlus Pad Lite on tulee saataville vaaleansinisessä (Aero Blue) värissä.

Akun kapasiteetti on 9340 mAh ja se riittää jopa 11 tunniksi videoiden toistoon. Laite tukee 33 watin latausta.

Laitteiden väliset ominaisuudet, kuten näytön peilaus, leikepöydän jakaminen ja jaettu galleria tarjoavat helpon ja saumattoman synkronoinnin OnePlus-laitteiden välillä. Tabletti tukee myös Quick Share -toimintoa Androidille ja O+ Connect -toimintoa iOS:lle/iPadOS:lle, mikä helpottaa tiedostojen jakamista eri alustojen välillä.

Open Canvas mahdollistaa sovellusten rinnakkaisen moniajon säädettävien sovellusikkunoiden avulla, mikä sopii erinomaisesti työhön tai opiskeluun. OxygenOS 15.0.1:n ja MediaTek Helio G100 -prosessorin ansiosta OnePlus Pad Lite tarjoaa sulavaa ja luotettavaa suorituskykyä, OnePlus kertoo.

Pad Lite sopii perheille. Tabletissa on Kids Mode -tila, joka sisältää lapsilukon ja sovellusten hallinnan. Tarjolla on myös esiasennettuna Google Kids Space lapsille.

OnePlus Buds 4

Näissä kuulokkeissa on OnePlussan mukaan ensiluokkainen kahden elementin järjestelmä: 11 mm:n keraaminen metallikalvoinen bassokaiutin tuottaa syvän basson ja 6 mm:n diskanttikaiutin takaa terävät diskanttiäänet. Erilliset kaksi DA-muunninta käsittelevät kummankin elementin äänen, ja LHDC 5.0 -tuki mahdollistaa korkean resoluution suoratoiston (jopa 24-bittinen/192 kHz).

Aktiivinen melunvaimennus kattaa jopa 55 dB:n äänitason. Adaptiivinen tila vaihtaa älykkäästi läpikuuluvan tilan ja melunvaimennuksen välillä ympäristön perusteella, tehden kuulokkeista ihanteelliset työmatkaliikenteeseen tai ulkoiluun.

Yhdellä kuulokkeella on painoa 4,7 grammaa, ja ne tukevat liu'utuseleitä äänenvoimakkuuden säätöön. Google Fast Pair, Dual-Device Connection ja 47 ms:n matalan latenssin pelitila tarjoavat monipuolisuutta erilaisiin käyttötilanteisiin. Kuulokkeissa on myös pitkä akunkesto: saat jopa 11 tuntia käyttöaikaa yhdellä nopealla 10 minuutin latauksella ja akku kestää jopa 45 tuntia kotelon kanssa (melunvaimennus pois päältä).



Kuulokkeilla on IP55-luokitus.

OnePlus Buds 4 -kuulokkeiden hinta on 119 € ja ne ovat saatavilla 8.7. klo 12.00 alkaen.