Windowsin aloitusvalikko uudistuu

Kesäkuussa 2025 Windows 11 kokee varsin ison määrän uudistuksia, joiden joukossa on myös varsin näkyvä muutos.

Parjattu Windows 11:n aloitusvalikko uudistuu, pitkälti käyttäjiltä tulleen palautteen perusteella.

Uudistettu aloitusvalikko on "ilmavampi" rakenteeltaan ja samalla siitä pääsee näppärämmin suoraan selattavaan listaan, josta löytyvät kaikki tietokoneelle asennetut ohjelmat.

Uutta on myös aloitusvalikkoon lisätty uusi Puhelin-sivupalkki, joka tulee käyttöön, jos kännykkänsä on yhdistänyt Windowsiin. Microsoft on jo pitkään kosiskellut sekä Android- että iPhone-käyttäjiä yhdistämään puhelimensa Windowsiin Puhelinlinkki-sovelluksen kautta. Puhelinlinkin avulla omaa kännykkää voi ohjata myös suoraan tietokoneen näytöltä.

Samalla tietysti Windowsiin tulee vuori uusia tekoälytoimintoja, joista osa kuulostaa varsin käteviltäkin. Jokainen Windowsin asetuksissa eksyksissä ollut käyttäjä osannee arvostaa sitä, että jatkossa tekoälyltä voi pyytää ohjeet oikein asetusten löytämiseen ja säätämiseen, kun kuvailee vain asian, mitä haluaisi tietokoneessaan muuttaa.



Muista uudistuksista mainittakoon aiempaa parempi kuvakaappausten työkalu, joka osaa rajata otetut kuvat paremmin, esimerkiksi ikkunan reunoja pitkin. Eli kuvakaappauksia ei välttämättä tarvitse enää muokata niiden ottamisen jälkeen. Kannattaa lukea myös oppaamme kuvakappaausten ottamisesta Windowsilla, jossa käydään läpi eri tavat ottaa kuvakaappauksia ja se, miten niitä käytetään.

Kenties hämmentävin uudistus on Windowsin Muistioon eli Notepadiin saapuvat tekoälytoiminnot, jossa tekstiä voi luoda ja muokata tekoälyn avulla. Entinen todella pienikokoinen ja ominaisuuksiltaan varsin karu tekstieditori oli lähes hylätty vuosien ajan, kunnes Microsoft ryhtyi parantelemaan sitä vuonna 2018. Nykyisin Muistio sisältää jo varsin hyvän määrän toimintoja - etenkin välilehdet ja se, että sovellus muistaa auki olleet tiedostot, eikä kadota tietoja vaikkei niitä muistaisi tallettaakaan, ovat olleet toivottuja uudistuksia.

Kaikki Windows 11:n tulevat uudistukset ovat saatavilla ensin Windows Insider -ohjelmaan osallistuville käyttäjille. Windows Insider -ohjelma on ilmainen kokeiluohjelma, jonka osallistujat haluavat tietoisesti saada tulevat uutuudet ensin kokeiluunsa - ymmärtäen sen, että osa uudistuksista eivät välttämättä vielä toimi aivan täydellisesti. Laajemmin uudistuksista kerrotaan Microsoftin omassa blogikirjoituksessa.