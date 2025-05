Googlen NotebookLM-tekoälytyökalu osaa nyt suomea - muuttaa materiaalin äänimuotoon podcast-jaksoksi

Googlen varmaankin tunnetuin tekoälytyökalu on Gemini, joka on hyvin samantapainen kuin ChatGPT. Näiden avulla käyttäjä voi vaikkapa keskustella tekoälyn kanssa tekstimuotoisesti, pyytää tekoälyä luomaan sisältöä tai etsimään tietoa.

Googlelta löytyy myös muitakin tekoälysovelluksia, kuten NotebookLM, joka tällä viikolla sai päivitystä. NotebookLM on tähän asti tukenut vain englantia, mutta nyt mukaan on tuotu kymmeniä uusia kieliä ja mukaan on saatu myös suomi.





NotebookLM on käytännössä tekoälypohjainen muistiinpanotyökalu. Se ei ole samanlainen yleiskäyttöinen chatbot kuten Gemini, vaan NotebookLM hyödyntää vain sitä materiaalia, jonka käyttäjä palveluun lataa.

NotebookLM:n kielimallit analysoivat dokumentit ja lähteet, kuten PDF-tiedostot, Google Docs-tiedostot, kopioidun tekstin, verkkosivun ja YouTube-videot, ja tekee niistä yhteenvetoja.

Mielenkiintoisin ominaisuus on palvelun kyky muuttaa materiaali äänimuotoon podcast-jaksoksi, jossa kaksi puhujaa vetää materiaalin yhteen keskustelunomaisesti. Tämä siis onnistuu nyt myös suomeksi.





Podcastin muodostamiseen voi käyttää samanaikaisesti useita lähteitä, joista tekoäly muodostaa muutaman minuutin jälkeen kuunneltavan keskustelun.

Kokeilin muutaman materiaalin muuttamista podcastiksi. Suomenkielinen keskustelu on vielä selvästi robottimaista, ja välillä puhujilla on vaikeuksia ääntää joitakin sanoja, mutta kokonaisuutena keskustelu on kuunneltavaa ja ymmärrettävää.





Luonnollisuutta keskustelussa lisäävät täytesanat tai taukotäytteet, kuten "öö", "ää", "mm". Myös suoraan Geminissä voi muuttaa tekstiä äänimuotoiseksi, mutta toistaiseksi siellä voi käyttää vain englantia, joka toki on suomea luontevamman kuuloista.

NotebookLM on käytettävissä ilmaiseksi, mutta siitä löytyy myös maksullinen NotebookLM Plus -versio, joka on osa esimerkiksi Google One AI Premium -pakettia (hinta 22,99€ / kk). Maksullisella versiolla saa käytettyä enemmän lähteitä ja luotua 20 äänitiedostoa päivässä. Ilmaisella versiolla saa luotua 3 äänitiedostoa päivässä.