Netflixin tekstityksiin iso uudistus

Netflix on uudistanut tekstityksiään - ja nimenomaan englanninkielisiä tekstityksiään.

Suomessakin on paljon Netflixin katselijoita, jotka katsovat Netflixin englanninkielisiä sarjoja siten, että käytössä ovat nimenomaan englanninkieliset tekstitykset. Kieltä hyvin osaavillekin tekstitykset ovat apuna erikoisempien aksenttien ja heikosti erottuvan puheen parempaan ymmärrykseen.

Netflixin omien tutkimusten mukaan tapa on erittäin yleinen myös englanninkielisissä maissa, täsmälleen samasta syystä.

Yhdysvalloissa lainsäädäntö on vaatinut jo vuosikymmenien ajan kaikkiin ohjelmiin tekstitykset - eli siis englanninkielisiin ohjelmiin englanninkieliset tekstitykset. Lain taustalla on ollut kuurojen, huonokuuloisten kuulon alenemasta kärsivien ihmisryhmien tasavertainen kohtelu. Televisiolähetyksissä tämä on viety Yhdysvalloissa niin pitkälle, että sitä on vaikea suomalaisen näkökulmasta edes ymmärtää: kaikissa mainoksissa on tekstitykset, samoin uutislähetyksissä.

Kenties villein vaatimus on ollut se, että myös live-urheilulähetykset on täytynyt tekstittää reaaliajassa - eli kun paikallinen mertaranta on tykittänyt hurjalla tahdilla puhetta suustaan vaikkapa koripallo-ottelua selostaessaan, jonkun nopeasormisen tekstittäjän on täytynyt kirjoittaa sama tekstimäärä tektityksiin, reaaliajassa. Jos aihe kiinnostaa tarkemmin, sitä käsittelee vaikkapa tämä blogikirjoitus mainiosti.



Mutta elokuvien ja TV-sarjojen osalta tekstitys on tarkoittanut Yhdysvalloissa - ja laajemminkin Netflixin osalta - hieman eri asiaa kuin Suomessa. Suomessahan tekstityksiä käytetään yleensä nimenomaan käännöksiin, joten ne eivät varsinaisesti ole kohdennettuja huonokuuloisille.

Yhdysvaltain tekstityskäytäntö puolestaan on nimenomaan tarkoitettu kuulon kanssa kamppailevien tueksi ja sikäläistä tekstitystä kutsutaankin closed captioningiksi. Merkittävin ero on siinä, että tekstityksiin sisällytetään myös "äänitapahtumat" - eli vaikkapa "ovi paiskautuu kiinni", "pahaenteinen musiikki soi taustalla" ja "lähestyviä askeleita" ovat tyypillisiä tekstityksissä näkyviä rivejä.

Koska Netflix on todennut, että englanninkielisiö tekstityksiä englanninkielisissä ohjelmissa käyttävät isossa määrin myös muut kuin kuulo-ongelmista kärsivät, on rinnalle nyt tuotu suomalaisille tutumpi, pelkän dialogin sisältävä tekstitysraita. Netflixin mukaan tekstityksiä käyttää lähes puolet kaikista Netflixin katsojista Yhdysvalloissakin.

Tekstityksen voi vaihtaa Netflixin valikoista ohjelman kuluessa siten, että "English [CC]" (suomenkielisillä valikoilla "englanti (tkst kuulov)") sisältää edelleen myös äänimaailmaa kuvaavat tekstit, mutta pelkkä "English" (suomenkielisillä valikoilla "englanti") sisältää ainoastaan puheen tekstitykset.

Ensimmäinen sarja, johon uusi englanninkielinen tekstitysformaatti tuodaan closed captioning -tekstityksen rinnalle, on You -sarjan viimeinen kausi. Uutisemme kuvituskuvana ruutukaappaus Youn uusimman kauden ensimmäisesta jaksosta ja sen kielivalikosta, Netflixin suomenkielisillä asetuksilla.