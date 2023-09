Arina toi kuljetusrobotit Ouluun

Uutisoimme keväällä 2023, miten S-ryhmä aikoi laajentaa Starship-kuljetusrobottien toimintaa useisiin kaupunkeihin kesällä 2023.

Ja kesällä 2023 alkoikin tapahtumaan: kesäkuun puolivälissä robotit aloittivat työnsä Tampereella ja samoihin aikoihin niitä ilmestyi myös Turun kaupunkikuvaan.

Valitettavasti robottien saaminen Oulun katukuvaan on viivästynyt aiotusta useampaankin otteeseen. Mutta nyt näyttää siltä, että robotteja on saatu tarpeeksi käyttöön ja niiden testaus on saatu maaliin myös Arinan osalta. Huomasimme aiheesta mainoksen Oulun keskustan Sokos Herkun yhteydessä, jossa robotteja oli rivissä odottelemassa töiden alkua:







Robottien yhteydessä kerrottiin, että ne pääsevät tositoimiin maanantaina 11.9. Eli pian pienet robottikuskit suhaavat myös Oulun kaduilla. Toiminta on keskitetty keskustan Sokos Herkkuun, josta robotit lähtevät liikkelle ja palvelevat toimintasäteensä puitteissa asiakkaita.

Starshipin robotteja on ollut käytössä maailmalla jo vuosien ajan ja niistä on saatu paljon kokemuksia ennen niiden saapumista Suomeen.

Selvitimme myös, eikö kuljetusrobotteja tuhota tai niiden sisältöä varasteta. Lyhykäisyydessään vastaus on: ei, sillä tekniikka ja mekaaniset valinnat estävät sen varsin tehokkaasti.

Arinan kuljetusrobottien toiminta-alue syksyllä 2023 näkyy alla olevasta kuvasta:







Kartan mukaan robottien toimintasäde kattaa keskustan ja Heinäpään lisäksi mm. Värtön, Karjasillan, Myllytullin, Pikisaaren, Tuiran, Raksilan ja Höyhtyän alueet.