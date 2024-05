Windows loikkaa Arm-teknologian aikakauteen

2020-luku on ollut Armin teknologiaan perustuvien suoritinten voittokulkua. Kaikki iPhonet ja käytännössä kaikki Android-puhelimet käyttävät Armin suoritinteknologiaa ja Applen siirryttyä Intelin suorittimista omiin M-suorittimiinsa, ovat myös Macit loikanneet Armin hellään huomaan.

Nyt Microsoft haluaa tehdä saman siirtymän myös Windows-tietokoneille.

Eilen pidetyssä tapahtumassa yhtiö kertoi suurista uudistuksista Windowsin taustalla hyrräävissä järjestelmissä. Tärkein ja merkittävin muutos Windowsin osalta on ehdottomasti se, että Microsoft on suunnitellut nyt koko Windows 11:n Arm-teknologian ja tekoälyn ympärille.

Tulevan Windows 11 24H2 -päivityksen myötä Arm-pohjaiset PC:t suorittavat x86/x64 -suorittimelle tarkoitettuja ohjelmia jopa 20 prosenttia aiempaa nopeammin. Ja nyt tuo erilaisten suoritinarkkitehtuurien rajat ylittävälle teknologialle on myös annettu oma nimensä: Microsoft kutsuu teknologiaa Prismiksi. Prism on siis käytännössä Microsoftin oma versio Applen Rosetta 2 -teknologiasta, jolla Apple sai säilytettyä sovellusten yhteensopivuuden hypättäessä Intelin maailmasta Arm-maailmaan (konkarit toki muistavat myös ensimmäisen Rosettan, jonka avulla Apple hyppäsi aikoinaan PowerPC-arkkitehtuurista Intel-arkkitehtuuriin).



Samalla alkaa Arm-pohjaisten PC-koneiden vyöry markkinoille, jonka maistiaisena Microsoft julkisti kaksi omaa Surface-koneiden malliaan - molempien suorittimena hyrrää Qualcommin Snapdragon X Elite -piirisarja.

Arm-koneiden eturintamassa tulevat olemaan tietysti kannettavat tietokoneet, joissa arkkitehtuurin vaihdosta on eniten hyötyä. Jokainen, joka on käyttänyt Applen M-piireihin pohjautuvia läppäreitä, ymmärtää niiden edut: akkukesto on levottoman pitkä, laitteet eivät juurikaan lämpene käytössä ja suoritustehoa on silti hurjasti käytössä.

Lisäksi Snapdragon X Elite -piirisarja tulee olemaan todennäköisesti ensimmäinen piirisarja, jonka tekoälylaskentaan tarkoitettu ydin (NPU) on riittävän tehokas vastatakseen Windows 11:n uusiin tekoälylle asettamiin vaatimuksiin. Käytännössä Windowsin uudet tekoälytoiminnot vaativat sen, että tietokoneesta itsestään löytyy tehokas tekoälylaskentaa tekevä piiri tai ydin, jolloin tekoälyn prosessointi tapahtuu paikallisesti, omalla tietokoneella - eikä tietoa siirretä verkon yli mihinkään (ja vastinajat ovat äärimmäisen nopeita).

Myös natiivisti Arm-teknologiaa käyttävät Windows-sovellukset ovat yleistymään päin: Chromesta on jo olemassa Arm-versio Windowsille ja mm. Adobe on luvannut julkaista ohjelmistaan natiivit Arm-versiot tulevan kesän aikana.

Microsoft kutsuu Arm-pohjaisia, kriteerit täyttäviä Windows-koneita Copilot+ PC:iksi ja yhtiön mukaan tekniset vaatimukset täyttävien kannettavien akkukesto olisi verkkoselailussa 15 tuntia ja niiden pitäisi pyyhkiä suorituskyvyllään lattiaa M3-pohjaisilla MacBook Aireilla (toki Applella on myös selkeästi tehokkaampiakin Macceja tarjolla, mutta tähän vertailuun on toistaiseksi tyytyminen, kunnes oikeita vertailutuloksia loppukesästä saadaan).