Uutismediat haastoivat OpenAI:n ja Microsoftin oikeuteen

Amerikkalaiset uutismediat Seattle Times ja Newsday ovat haastaneet tekoäly-yhtiö OpenAI:n sekä Microsoftin oikeuteen yhteiskanteessa. Uutismediat syyttävät OpenAI:ta ja Microsoftia niiden julkaisemien uutisartikkeleiden luvattomasta käytöstä tekoälymallien koulutukseen.

Kanne kuvaa generatiivista tekoälyä "omaa häntäänsä syöväksi käärmeeksi", joka voi lopulta "tuhota juuri ne organisaatiot", joiden sisällöllä mallit on koulutettu. Uutistalojen mukaan tekoälymallit tuottavat kopioita ja johdannaisteoksia alkuperäisistä uutisartikkeleista kaupallisiin tarkoituksiin.

Oikeusjutun mukaan (PDF) tekoälyfirmat ovat keränneet ja hyödyntäneet uutisartikkeleita järjestelmällisesti myös maksumuurien takaa, kiertäen julkaisujen maksullisia tilausmalleja. Tekoälypalveluiden, kuten OpenAI:n omistaman ChatGPT:n ja Microsoftin Copilotin käyttäjät voivat näin ollen saada maksumuurin takana olevien artikkeleiden sisältöjä käyttöönsä, maksamatta niistä mitään.



Lisäksi kanne nostaa esiin tekoälymallien taipumuksen hallusinointiin - eli tilanteisiin, joissa tekoälyt keksivät virheellistä tietoa ja väittävät tietyn uutismedian sanoneen niin. Uutistalojen mukaan se vahingoittaa niiden mainetta ja lisää myös riskin oikeusjutuista, joissa lukija on uskonut tekoälyn tuottamaa väitettä ja syyttää myöhemmin uutismediaa siitä.

OpenAI ei ole kommentoinut uusinta kannetta, mutta yhtiö on aiemmissa yhteyksissä puolustanut käytäntöään vedoten muun muassa siihen, että suurimittainen datan keruu on välttämätöntä tehokkaiden kielimallien kehittämiseksi, ja että tietojen haaliminen tekoälymallien koulutukseen kuuluu Yhdysvaltain ns. fair use -oikeuskäytännön alaisuuteen. Microsoft puolestaan kommentoi oikeusjutusta uutisoineelle GeekWirelle yhtiön olevan "yllättynyt" oikeusjutusta.

Vastaavia mediatalojen tekoälyfirmoja vastaan nostamia oikeusjuttuja on meneillään lukuisia ympäri maailmaa. Kenties seuratuin niistä on edelleen kesken oleva oikeusjuttu, jonka The New York Times nosti OpenAI:ta vastaan jo vuonna 2023. Yhdysvaltain oikeusministeriö asettui aivan hiljattain asettumaan tekoälyfirmojen puolelle tuossa oikeusjutussa, vaikka varsinaista oikeuden päätöstä ei ole vielä saatukaan.

