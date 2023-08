Oikeusjuttu vireillä, joka pakottaisi tuhoamaan kaiken ChatGPT:n datan ja aloittamaan alusta

Yhdysvalloissa huhutaan oikeusjutusta, jolla voisi olla tekoälymaailmaa järisyttäviä seurauksia. Taustalla on The New York Times -sanomalehti, joka vastikään kielsi tekoäly-yhtiöiltä uutistensa käytön tekoälymallien koulutuksessa.

Useimmat olettivat, että New York Times vain haluaa huolehtia siitä, että sen toimittajien luomaa sisältöä ei enää jatkossa käytetä uusien tekoälymallien koulutuksessa.

Sen sijaan useat lähteet ovat kertoneet Yhdysvaltain julkiselle radiolle NPR:lle, että New York Times aikoo haastaa ChatGPT:n kehittäneen OpenAI -yhtiön oikeuteen, syyttäen yhtiötä tekijänoikeuksiensa rikkomisesta.

Yhdysvaltain tekijänoikeuslainsäädäntö mahdollistaa jopa 150 000 dollarin eli noin 138 000 euron sakot jokaiselta yksittäiseltä havaitulta tekijänoikeuksien rikkomiselta. Eli olettaen, että OpenAI on syöttänyt tekoälynsä koulutusmateriaaliksi kaikki New York Timesin tuhannet ja taas tuhannet uutisjutut vuosien varrelta, summa nousee nopeasti satoihin miljooniin, todennäköisesti miljardeihin euroihin.



Oikeusjuttua ei siis ole vielä nostettu, mutta huhujen mukaan sellainen olisi tulossa. Todennäköisesti New York Times pohtii lakimiestensä kanssa tarkasti sitä, millaiset mahdollisuudet yhtiöllä ylipäätään on voittaa oikeusjuttu. Yhdysvaltain tekijänoikeuslaki antaa useita fair use -oikeuksia tekijänoikeudella suojattujen materiaalien käyttöön, mutta tekoälyn katsotaan olevan hyvin epäselvällä harmaalla alueella. LLM-tyyppiset generatiiviset tekoälyt kuten ChatGPT eivät varsinaisesti käytä suoraan sisään syötettyä lähdemateriaalia, mutta osaavat rakentaa sanojen yhdistelyn verkkoja oppimansa materiaalin avulla. Samalla tietysti kielimalli "oppii" myös aiemmin tapahtuneita uutisia ja asioita, kun sille syötetään journalistien tuottamia uutisia - eli se osaa kohtuullisen hyvin uudelleenluoda uutisartikkeleita aiheista, joita sille on syötetty.

New York Timesia eivät itse asiassa NPR:n tietojen mukaan huoleta niinkään mahdollisesti saamatta jääneet tekijänoikeuskorvaukset, vaan yhtiötä pelottaa se, että ChatGPT:n kaltaiset tekoälyt muodostaisivat tulevaisuudessa kilpailijan sen omalle journalismille.

Oikeusjutusta arvellaan tulevan seuratuin tekijänoikeuksia käsittelevä oikeudenkäynti sitten muinaisten Napster -oikeudenkäyntien.