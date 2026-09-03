Woltin ja Starshipin kuljetusrobotit laajenevat Kuopioon

Teknologiayhtiö Wolt ja autonomisia kuljetusrobotteja valmistava Starship Technologies tuovat robottitoimitukset Kuopioon. Torstaista 3. syyskuuta alkaen kuopiolaiset voivat tilata ravintola-annoksia ja muita ostoksia robotin kuljettamana suoraan kotiovelleen.

Palvelu käynnistyy ensivaiheessa Kuopion keskustan alueella, jossa toimituksia hoitaa alle kymmenen robottia enintään kahden kilometrin säteellä. Mukana on alusta alkaen 17 paikallista ravintolaa ja kauppaa.

Tilaukset tehdään tavalliseen tapaan Wolt-sovelluksen kautta. Asiakas voi seurata robotin etenemistä kartalta reaaliaikaisesti, ja perille saavuttuaan robotin tavaratilan kansi avataan sovelluksesta nappia painamalla.

Woltin robottioperaatioista vastaavan asiantuntijan Patricia Nsombon mukaan robottitoimitukset ovat saavuttaneet suuren suosion, ja erityisesti lapsiperheet ovat ottaneet ne innostuneesti vastaan. Yhtiön mukaan robotin saapuminen paikan päälle on monelle jo itsessään osa toimituskokemusta.



Starshipin valmistamat kuusipyöräiset kuljetusrobotit ovat suomalaisille katukuvasta jo entuudestaan tuttuja, sillä niitä on hyödynnetty laajasti S-ryhmän ruokakauppatoimituksissa. Woltin ja Starshipin yhteistyönä robotteja on nähty aiemmin jo Helsingissä, Espoossa, Lahdessa ja Jyväskylässä, joten Kuopio on jatkoa toimitusten levittäytymiselle uusiin kaupunkeihin.

Robottitoimitukset ovatkin yleistymässä kovaa vauhtia Suomessa, ja kilpailu alalla kiihtyy. Aivan hiljattain myös Woltin kilpailija Uber Eats ilmoitti tuovansa robottikuljetukset Helsinkiin, joskin Uber Eats luottaa kuljetuksissaan Coco Roboticsin valmistamiin robotteihin.

Starshipin robotit hyödyntävät navigoinnissa GPS-paikannusta sekä tekoälyä toimintaympäristön opetteluun ja parhaiden reittien suunnitteluun. Ympäristön ja esteiden havainnointi perustuu tietokonenäköön, 12 kameraan, tutkaan ja ultraäänisensoreihin.

Robottien luvataan toimivan 99-prosenttisesti autonomisesti, mutta taustalla valvova ihminen voi ottaa laitteen etäohjaukseensa milloin tahansa ongelmatilanteissa.