Dysonin sähköhammasharjassa on kamera ja vesisuihku

Pölynimureistaan parhaiten tunnettu brittiläinen Dyson on päättänyt keksiä hammasharjan täysin uusiksi.

Dyson CameraJet yhdistää sähköhammasharjaan kameran, koneoppimisteknologiaa ja vesisuihkun. Hammasharja kuvaa hampaita jatkuvasti, ottamalla jopa 28 kuvaa sekunnissa ja lähettää tiedot koneoppimismallille. Koneoppimismalli tunnistaa hammasvälit ja suihkuttaa hampaita pestessä samalla vesisuihkun, joka puhdistaa hammasvälit hampaiden harjauksen yhteydessä itsestään.

Jo markkinoilla oleviin, vesisuihkuun pohjautuviin hammasvälien puhdistajiin nähden Dysonissa on se ero, että useimmat kilpailijat suihkuttavat hyvin terävän, kapean vesisuihkun hammasväleihin, kun taas CameraJet lupaa vesisuihkun olevan leveämpi, mutta irrottavan plakkia hammasväleistä paremmin.



Kuten Dysonin tuotteissa yleensäkin, yhtiön hammasharja ei ole varsinaisesti aivan edullisimmasta päästä, sillä se maksaa Dysonin virallisilla Suomen sivuilla 479 euroa.

Toki, moniin muihin sähköhammasharjoihin nähden Dysonin tuotteessa on yksi ehdoton valtti, sen teknologian lisäksi: hammasharjan akun voi vaihtaa helposti itse.