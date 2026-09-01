YouTubeen merkittävä muutos: katselukertojen laskutapa uudistettiin
YouTubeen on tullut merkittävä muutos, joka muuttaa videoiden katselukertoja jatkossa merkittävästi.
Jatkossa YouTube laskee videon katseluksi sen, kun video ylipäätään lähtee pyörimään. Aiemmin videolle on laskettu katseluksi vain se, kun videota on katsottu hieman pidempään kuin ensimmäisen sekunnin verran.
Muutos tarkoittaa sitä, että etenkin algoritmin esiin nostamat videot, jotka pyyhkäistään nopeasti ohi, saavat siitä huolimatta itselleen katselukertoja, kun vanhassa systeemissä pikainen videon ohitus ei olisi kasvattanut katselukertoja lainkaan.
Samalla myös vanhojen ja uusien tilastojen vertailusta tulee mahdotonta, eli ennen muutoksen voimaantuloa kerätyt katselukerrat ovat tavallaan "oikeampia" katselukertoja kuin uudistuksen jälkeiset katselukerrat. Uudistus astui voimaan 24.8.2026.
Vastaavaa välitöntä katseluksi laskemista on käytetty jo ennestään YouTuben lyhytvideoissa eli YouTube Shortsissa sekä mm. Instagramin ja TikTokin laskureissa.
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