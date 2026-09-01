Homey esitteli näytöllä ja säätörullalla varustetun Homey Portal -ohjaimen älykodin laitteiden hallintaan – hinta vaikuttaa korkealta

Älykotilaitteistaan ja -keskittimistään tunnettu Homey on julkistanut uuden Homey Portal -ohjauspäätteen. Kyseessä on huonekohtaiseksi säätimeksi tarkoitettu laite, jonka tavoitteena on tuoda kodin älytoiminnot helposti saavutettavaksi seinälle tai pöydälle ja korvata perinteiset huonekytkimet.

Homey Portal yhdistää 2,8 tuuman kosketusnäytön ja sen ympärillä pyörivän, ruostumattomasta teräksestä valmistetun säätörenkaan.

Laitteen sisuksissa hyrrää neliytiminen Cortex-A55 -suoritin, ja se on varustettu lähestymisanturilla, kapasitiivisella kosketussensorilla, kaiuttimella sekä USB-C-liitännällä.

Myyntipakkaukseen sisältyvät sekä pöytäjalusta että seinäkiinnike ruuveineen, 1,5 metrin pituinen USB-C-kaapeli ja virtalähde.

Laitteen käyttölogiikka perustuu huonekohtaisiin vyöhykkeisiin, jotta hallinta pysyisi selkeänä. Pyöritettävän metallirenkaan ja kosketusnäytön yhdistelmällä voi säätää valojen kirkkautta, värejä ja värilämpötilaa, muuttaa termostaattien lämpötilaa, hallita musiikin toistoa ja äänenvoimakkuutta sekä asettaa ajastimia.



Lisäksi laite näyttää säätiedot ja pörssisähkön käyttäjille tuntikohtaiset hinnat, joita voi selata rullaa kiertämällä.

Näytölle saa tuotua myös räätälöityjä pikakuvakkeita, automaatiorutiineja sekä ovikellon kamerakuvan ja ilmoituksia. Tarvittaessa näkymästä pääsee käsiksi myös muissa huoneissa sijaitseviin laitteisiin.

On kuitenkin huomattava, että Homey Portal ei ole itsenäinen älykotikeskitin, vaan pelkkä ohjain. Toimiakseen se vaatii taustalleen olemassa olevan Homey-ekosysteemin, kuten Homey Pron, Homey Pro minin, Homey Cloudin tai itse isännöidyn palvelimen.

Homey Portal on tullut ennakkotilattavaksi valmistajan omille verkkosivuille 249 euron lanseeraushintaan, minkä jälkeen laitteen suositushinnaksi muodostuu 299 euroa.

Tarjolla on myös useamman laitteen paketteja, kuten kahden kappaleen paketti 488 eurolla ja kolmen kappaleen paketti 727 eurolla.

Laitteen hinta asettuu varsin korkeaksi sen tarjoamiin ominaisuuksiin nähden. Käytännössä kaikki Homey Portalin toiminnot aina valojen säätämisestä pörssisähkön hintojen tarkistamiseen ja rutiinien käynnistämiseen hoituvat jo ennestään käyttäjän älypuhelimella ilman lisäinvestointeja.

Homey Portal tarjoaakin lähinnä nopeutetun tavan tehdä perussäädöt ilman puhelimen kaivamista taskusta, mutta useamman sadan euron hintalappu tekee siitä ominaisuuksiinsa nähden kalliin mukavuuslisän.