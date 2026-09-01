ChatGPT, Reddit ja Roblox asetettiin EU:n jättialustojen listalle

Euroopan komissio on nimennyt tekoälypalvelu ChatGPT:n, verkkoyhteisö Redditin sekä pelialusta Robloxin digipalvelusäädöksen (DSA) alaisiksi jättialustoiksi.

Nimityksen taustalla on se, että kukin palveluista on ilmoittanut saavuttaneensa Euroopan unionin alueella vähintään 45 miljoonaa aktiivista kuukausittaista käyttäjää, mikä ylittää lainsäädännössä asetetun kynnysarvon.

Komissio luokittelee ChatGPT:n erittäin suureksi verkkohakukoneeksi (VLOSE), sillä se vastaa käyttäjien kyselyihin ja hakee tietoa verkosta. Luokitus rinnastaa OpenAI:n kehittämän palvelun suoraan perinteisiin hakukoneisiin, kuten Googleen ja Bingiin.

Reddit ja Roblox puolestaan nimettiin erittäin suuriksi verkkoalustoiksi (VLOP), koska ne jakavat kolmansien osapuolten luomaa sisältöä yleisölle.

Nimeämisen myötä palvelut joutuvat EU:n tiukimman sääntelyn ja tehostetun valvonnan piiriin. Yhtiöillä on ilmoituksesta neljä kuukautta eli tammikuuhun 2027 saakka aikaa sopeuttaa toimintansa ja täyttää jättialustoille asetetut lisävelvoitteet.

Samalla komissio saa tutkintavaltuudet arvioida palvelujen taustalla toimivia järjestelmiä ja algoritmeja yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. ChatGPT:n ja Redditin valvontaa koordinoi Irlannin Coimisiún na Meán ja Robloxin osalta Alankomaiden kuluttaja- ja markkinaviranomainen ACM.





Uudet velvoitteet edellyttävät yhtiöiltä laajaa järjestelmäriskien arviointia ja ennaltaehkäisyä. Palveluiden on rajoitettava riskejä, jotka liittyvät laittoman sisällön leviämiseen, vaaliprosesseihin sekä käyttäjien henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Erityisesti Redditin ja Robloxin kohdalla korostuu alaikäisten suojelu, minkä lisäksi alustoilla kielletään alaikäisille kohdistettu mainonta kokonaan. Palveluissa ei saa myöskään hyödyntää harhaanjohtavia käyttöliittymiä tai käyttää mainonnassa profilointia, joka perustuu arkaluontoisiin tietoihin, kuten poliittiseen kantaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

"Nämä uudet nimitykset merkitsevät sitä, että ChatGPT:hen, Redditiin ja Robloxiin kohdistetaan nyt enemmän valvontaa ja vastuuvelvollisuutta Euroopan unionissa, koska niillä on suuri vaikutus kansalaisiin ja yhteiskuntaan. Seuraamme edelleen tiiviisti digitaalista toimintaympäristöä emmekä epäröi nimetä alustaa, joka täyttää digipalvelusäädöksen mukaisen tehostettua valvontaa koskevan kynnysarvon", kertoo Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja.

Mikäli yhtiöt eivät noudata säädöksen vaatimuksia, EU voi määrätä niille sakot. Uusien lisäysten myötä komissio on nimennyt digipalvelusäädöksen alaisuuteen kaikkiaan 28 erittäin suurta verkkoalustaa ja hakukonetta.