Jättifirma ottaa tekoälyn keskiöönsä - potkut kahdeksalle johtajalle

Etenkin Yhdysvalloista on kantautunut viime vuosina uutisia siitä, miten yhtiöt ovat irtisanoneet isoja määriä työntekijöitä ja perustelleet irtisanomisia sillä, miten tekoäly muuttaa työn kuvaa.

Tällä kertaa irtisanomiset kuitenkin osuivat hieman yllättävään osaan henkilöstöstä.

Matkavarausjätti Expedia Group omistaa liudan matkailuun liittyviä palveluita, joista kenties tunnetuimpia ovat Suomessakin toimivat Ebookers ja Trivago.

Expedia Group on päättänyt ravistella perusteellisesti yhtiön toimintatapoja ja tuotekehitystä, joiden keskiöön nousee jatkossa vahvasti tekoäly.

GeekWiren saamien tietojen mukaan muutoksella on yksi välitön seuraus: Expedia Group irtisanoo kahdeksan johtajaa (vice presidents / senior vice presidents).

Jatkossa Expedian tuotekehitys koostuu ketteristä pienistä tiimeistä, joilla on kullakin selkeä tuoteomistaja - ja joiden arjessa tekoäly on kiinteänä osana.