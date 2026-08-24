Slovakian nopeuskameroista paljastui venäläinen takaportti
Slovakia hankki hiljattain maan tieliikenteen valvontaan uusia nopeuskameroita.
Mutta sitten maan oma tiedustelupalvelu NBU havaitsi, että niissä on ammottavia tietoturva-aukkoja - sekä venäläinen takaportti.
Tiedustelupalvelun mukaan hankituissa nopeuskameroissa oli sisäänrakennettuna järjestelmä, joka aktivoitui ottamalla nopeuskameraan yhteyttä tietyistä, venäläisistä puhelinnumeroista tekstiviestin kautta. Kun kameraan oli ensin otettu yhteyttä tekstiviestillä, kamera avasi pääsyn omaan verkkoliikenteeseensä ja antoi samalla myös pääsyt käyttöjärjestelmäänsä.
Risky Bulletin tietoturvablogin mukaan Slovakia hankki kamerat Kyprokselle eli EU-maahan rekisteröidyn yrityksen kautta, joka oli oikeasti venäläinen peiteyhtiö.
NBU:n mukaan kyseiset kamerat ovat oikeasti Venäjällä valmistettuja CORDON PRO.M -nopeuskameroita, jotka on vain myyty eri nimellä Kyproksella sijaitsevan yhtiön kautta Slovakian liikenneviranomaisille.
Räikenän takaportin lisäksi NBU havaitsi (slovakiaksi), että kamerat eivät juurikaan piittaa tietoturvasta muutenkaan, sillä ne paljastavat livekuvaa kenelle tahansa, joka tietää kameroiden oikean IP-osoitteen.
Slovakian sisäministeriö on laittanut nopeuskameroiden asentamisen toistaiseksi jäähylle, selvittäessään tilannetta.
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