EU lätkäisi X:lle 120 miljoonan sakot - Musk pillastui täysin: vaatii EU:n hajoamista, esti EU:n mainokset
Euroopan Unioni on langettanut ensimmäiset sakot EU:n Digital Services Act -lain rikkomisesta.
Sakot napsahtivat Twitterille (nyk X) ja ne liittyivät mainonnan läpinäkyvyyden puutteisiin palvelussa.
EU:n mukaan Twitterissä kuka tahansa voi ostaa itselleen vahvistetusta tilistä kertovan "sinisen merkin", joka EU:n mukaan aiheuttaa sekaannusta palvelun käyttäjissä. Esimerkiksi venäläiset tilit voivat luoda halutessaan tilin, jolle annetaan nimeksi jotain viralliseen suomalaiseen tahoon liittyvää - ja ostaa sen jälkeen tilille sinisen merkin, joka yleensä viittaa vahvistettuihin, virallisiin tileihin.
Lisäksi palvelu ei ylläpidä lain vaatimalla tavalla mainostajien historiatietoja, josta voitaisiin jälkikäteen selvittää mm. vaalivaikuttamista ja huijausmainoksia tehtailleita tahoja.
Euroopan komission tutkimuksissa kolmas lakia rikkova kohta liittyi siihen, että Twitter/X ei tarjoa tutkijoille lain vaatimalla tavalla pääsyä palvelunsa tietoihin.
Digital Services Act asettaa tiukemmat vaatimukset palveluiden läpinäkyvyydelle, jos ne ovat ns. valtavia palveluita, eli niillä on miljoonia käyttäjiä Euroopassa. Twitter/X on yksi näistä palveluista. Yhtiön täytyy maksaa sakot joka tapauksessa, mutta sillä on 60 päivää aikaa vastata komissiolle siitä, miten se aikoo korjata havaitut puutteet.
Musk pillastui täysin
X:n nykyinen omistaja, Elon Musk, pillastui päätöksestä täysin, vaikka lainsäädäntö on täsmälleen sama kaikille muillekin suurille verkkopalveluille.
Musk on jo uhannut kostavansa päätöksen henkilökohtaisesti kaikille tutkimukseen osallistuneille Euroopan komission jäsenille.
Lisäksi Musk on X:ssä julkaistuissa julkaisuissaan vaatinut (linkki ohjaa Twitteriin) koko Euroopan Unionin hajottamista ja on verrannut EU:ta Natsi-Saksaan.
Myös Yhdysvaltain nykyinen hallinto on hyökännyt EU:ta vastaan X:lle määrättyjen sakkojen jälkeen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on verrannut X:lle määrättyjä sakkoja hyökkäykseksi kaikkia amerikkalaisia teknologiayhtiöitä vastaan.
Lisäksi X on estänyt vastavetona Euroopan Unionin virallisia mainostilejä, joita EU on käyttänyt mainontaan Muskin palvelussa.
hylol1/1
olisi hauskaa, jos musk jäädyttäisi noitten komissaarien tilit, jotka on pääosastoissa.
