Claude Fable 5 suljettiin vain päiviä julkaisun jälkeen Yhdysvaltojen hallituksen määräämänä

Vasta aivan äskettäin uutisoimme tekoäly-yhtiö Anthropicin uuden, markkinoiden tehokkaimman Claude Fable 5 -tekoälymallin sekä viranomais- ja tutkimuskäyttöön suunnatun Mythos 5 -mallin julkaisusta.

Nyt julkaisu on kuitenkin kohdannut merkittävän käänteen, kun Anthropic on joutunut sulkemaan molemmat mallit äkillisesti ja kokonaan poissa käytöstä Yhdysvaltojen hallituksen antaman määräyksen vuoksi.

Yhdysvaltain hallinto iski pöytään kansalliseen turvallisuuteen vetoavan vientivalvontamääräyksen, joka kieltää Fable 5:n ja Mythos 5:n käytön kaikilta ulkomaalaisilta henkilöiltä niin Yhdysvaltojen sisä- kuin ulkopuolella.

Rajoitus koskee jopa Anthropicin omia ulkomaalaisia työntekijöitä. Koska yhtiöllä ei ollut näin lyhyellä varoitusajalla teknisesti tai juridisesti mahdollista rajata pääsyä vain tiettyjen kansallisuuksien mukaan, se päätyi sulkemaan mallit välittömästi kaikilta asiakkailtaan maailmanlaajuisesti varmistaakseen viranomaismääräyksen noudattamisen. Pääsy yhtiön muihin malleihin jatkuu ennallaan.



Määräyksen taustalla olevat tarkat syyt ovat virallisessa kirjeessä epäselvät, mutta Anthropicin mukaan kyse on hallituksen huolesta, joka liittyy mallin suojamekanismien murtamiseen eli niin sanottuun jailbreak-menetelmään.

Viranomaiset ovat antaneet yhtiölle näyttöä suojauksen ohittamisesta, jossa mallia pyydetään analysoimaan tiettyä koodikantaa ja korjaamaan sieltä ohjelmistovirheitä. Anthropic kuitenkin painottaa, että kyseessä on täysin arkipäiväinen toiminto, johon myös kilpailevat julkiset mallit, kuten OpenAI:n GPT-5.5, pystyvät jo tällä hetkellä.

Uudet mallit edustavat yhtiön erittäin suorituskykyistä Mythos-luokkaa, joka kehitettiin alun perin nimenomaan ohjelmistojen tietoturvahaavoittuvuuksien etsimiseen. Rajoitetun Project Glasswing -kumppanuusohjelman kautta mallilla ehdittiin jo korjata satoja kriittisiä haavoittuvuuksia muun muassa Firefox-selaimesta.

Yleiseen jakeluun tarkoitettu Fable 5 oli varustettu suodattimilla, joiden oli tarkoitus siirtää liian arkaluonteiset kysymykset automaattisesti turvallisemman Claude Opus 4.8 -mallin vastattavaksi.

Anthropic arvostelee Yhdysvaltojen hallinnon hätäjarrutusta. Yhtiön mukaan täydellistä suojausta ei ole nykyteknologialla mahdollista saavuttaa, ja jos hallituksen nyt asettamaa tiukkaa standardia sovellettaisiin tasapuolisesti koko alalla, se pysäyttäisi käytännössä kaikkien uusien huipputekoälyjen julkaisut.

Anthropic korostaa, että hallituksella tulisi olla oikeus rajoittaa vaarallisia tekoälyjä, mutta toiminnan pitäisi perustua läpinäkyvään, reiluun ja teknisiin faktoihin pohjautuvaan prosessiin, mitä tämä äkillinen ja perustelematon määräys ei yhtiön mielestä edusta.

Kuluttajille ja kehittäjille poikkeuksellinen väliintulo tarkoittaa välitöntä haittaa. Maksavat Pro-, Max- ja Team-kuukausitilaajat menettivät luvatun uutuusmallin vain päiviä sen julkaisun jälkeen, vaikka mallin piti olla käytössä kesäkuun loppupuolelle asti ennen siirtymistä erillisiin maksullisiin krediitteihin.



Samalla API-rajapintoja käyttävien kehittäjien sovellukset palauttavat nyt pelkkää virhekoodia. Anthropic on pahoitellut tilannetta ja uskoo asian olevan väärinkäsitys, mutta yhtiö tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa ilman tietoa siitä, milloin tai voivatko Fable 5 ja Mythos 5 koskaan palata käyttöön.