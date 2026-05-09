EU:ssa ehdotetaan jo vahvaa tunnistautumista VPN-palveluihin, jotta niillä ei kierrettäisi ikärajoja

Euroopan unionissa ja useissa muissa länsimaissa käynnissä oleva ikärajatarkistusten kiristäminen on nostanut virtuaaliset yksityisverkot eli VPN-palvelut aivan uudella tavalla poliitikkojen silmätikuksi.

Aikoinaan ennen kaikkea yritysten ja yksityishenkilöiden keskeisenä tietoturvatyökaluna pidetyt palvelut nähdään yhä useammin keinona kiertää lainsäädäntöä - ja niitä halutaan siksi rajoittaa tai vaatia että niitäkin saisi käyttää vain vahvan tunnistautumisen ja ikärajan varmennuksen jälkeen.

Keskustelu kiihtyi, kun EU:n varapuheenjohtaja Henna Virkkunen viittasi huhtikuun lopussa pidetyssä lehdistötilaisuudessa tarpeeseen varmistaa, ettei vastikään julkaistua Euroopan unionin, Suomeenkin käyttöön tulevaa ikärajatarkistussovellusta voida kiertää esimerkiksi VPN-yhteyksien avulla. Virkkunen ei puhunut suoraan VPN-kielloista, mutta maininta "seuraavista askelista" riitti herättämään laajaa huolta kyberturvallisuusasiantuntijoiden ja yksityisyydestään tarkkojen kansalaisten keskuudessa.



Belgialainen tietoturva-asiantuntija Bart Preenel kuvasi Virkkusen kommentteja (linkki vie X/Twitteriin) kaltevaksi pinnaksi, josta asiantuntijat ovat varoittaneet jo pitkään. Tällä hän viittaa siihen, että näennäisesti viattomalta vaikuttavalla lainsäädännöllä - joka yleensä puuhataan lastensuojelun nimissä - on helppo puristaa aina vain enemmän oikeuksia pois kansalaisilta.

Tällä viikolla myös Euroopan parlamentin sisäinen ajatushautomo European Parliamentary Research Service otti kantaa aiheeseen ja sekin linjasi, kuten Virkkunen, että VPN-palvelut uhkaavat piakkoin koko EU:ssa käyttöönotettavaa ikärajojen valvontaa verkossa.

Virtual private networks #VPN are increasingly used to bypass online age verification. Protecting children online is a priority, with new rules being implemented requiring a minimum age for access to some services 👉 link.europa.eu/FGfr6C #DSA @libe.europarl.europa.eu @estrellagalan.bsky.social



[image or embed] -- European Parliamentary Research Service (@ep-eprs.bsky.social) 6. toukokuuta 2026 klo 12.21

Muuallakin maailmassa tapahtuu: Yhdysvalloissa Utahista tuli hiljattain ensimmäinen Yhdysvaltain osavaltio, joka sisällytti VPN-käytön rajoituksia uuteen ikärajatarkistuslakiinsa. Myös Isossa-Britanniassa on hyväksytty lakipaketteja, jotka velvoittavat palveluntarjoajia estämään alaikäisiä kiertämästä sääntöjä, ja hallitus on todennut, että VPN-yhteyksiä voidaan tulevaisuudessa ikärajoittaa, jos niiden katsotaan heikentävän verkon turvallisuutta.



Kehityksen seurauksena osa päättäjistä ja lasten oikeuksia ajavista järjestöistä on alkanut ajaa mallia, jossa itse VPN-palveluihin pääsy olisi sallittua vain täysi-ikäisille. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa, että VPN-tilin avaaminen tai palvelun käyttö edellyttäisi henkilöllisyyden varmentamista. Ajatus on kuitenkin herättänyt voimakasta vastustusta yksityisyysjärjestöissä ja alan yrityksissä, joiden mielestä anonymiteettipalvelun sitomisessa henkilöllisyyden todentamiseen on perustavanlaatuinen ristiriita.

VPN-palveluiden tekninen perusidea on suojata käyttäjän verkkoliikenne salaamalla kaikki laitteen ja palvelun välillä kulkeva data sekä piilottamalla käyttäjän todellinen IP-osoite. Tämän ansiosta ulkopuolisten - kuten internet-palveluntarjoajien, mainosverkostojen, valtioiden tai valvontajärjestelmien - on huomattavasti vaikeampi seurata, mitä käyttäjä verkossa tekee. Samasta syystä VPN:stä on tullut tehokas väline myös maantieteellisten rajoitusten ja sensuurin kiertämiseen, oli kyse sitten suoratoistopalvelujen rajoitusten kiertämisestä, omassa maassa kielletyn poliittisen sisällön jakelusta - ja nykyisin, alaikäisiltä kielletyn sisällön selailusta.

Kiistan ytimessä on kysymys siitä, keitä VPN-rajoitukset tosiasiassa koskevat. Ikärajatarkistuksia puolustavat tahot korostavat, että alaikäisten pääsy haitalliseksi katsottuun sisältöön on katkaistava myös teknisellä tasolla, eikä pelkkä sääntely riitä, jos sen voi kiertää helposti.

Toisaalta ikärajan valvonta tarkoittaa väistämättä sitä, että täysi-ikäisten aikuisten on pakko luovuttaa henkilötietonsa jollekin taholle päästäkseen ikärajavalvottuihin palveluihin. Jos VPN-palvelut alkavat vaatimaan täysi-ikäisyyttä, syntyy niitä käyttävistä aikuisista väistämättä tietokanta johonkin internetin nurkkaan, joka sotii vahvasti vastaan yksityiseen verkon selailuun tarkoitettujen VPN-palveluiden perusajatusta. Ja ainakin näennäisesti lasten suojelemiseksi kehitetty lakiviritys olisi siis tavallaan kollektiivinen rangaistus palveluita käyttäville aikuisille.



Lisäkulman asian monimutkaisuuteen asettaa myös se, että VPN-palvelut ovat yleensä globaaleja. Utahin lain myötä esimerkiksi tunnettu VPN-palveluntarjoaja NordVPN varoitti, että kaikkien VPN- ja välityspalvelinten IP-osoitteiden estäminen tietyllä alueella on käytännössä mahdotonta. Vaihtoehdoksi jäisi tällöin kaikkien kävijöiden ikärajatarkistus maailmanlaajuisesti riippumatta heidän todellisesta sijainnistaan, mikä voisi johtaa esimerkiksi diktatturissa elävien ihmisten viimeisenkin vapaan tiedonvälityksen katkaisemista.