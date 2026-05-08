Google suututti valokuvaajat: Tietokoneelta ei voi enää synkronoida kuvia Google Kuviin

Google lopettaa suositun tavan varmuuskopioida tietokoneella olevia valokuvia Google Kuviin Google Drive -työpöytäsovelluksen kautta. Muutos koskee erityisesti tehokäyttäjiä ja valokuvaajia, jotka ovat hyödyntäneet Drive-sovellusta suurten kuva- ja videokirjastojen automaattiseen siirtämiseen pilveen.

Tähän asti Google Drive -työpöytäsovellus on tarjonnut kaksiosaisen roolin: se on synkronoinut tiedostoja Google Driveen ja samalla pystynyt lataamaan valokuvia ja videoita suoraan Google Kuviin. Käyttäjä on voinut valita tietokoneeltaan kansioita, joita sovellus seuraa, minkä jälkeen sisältö on siirtynyt taustalla automaattisesti pilveen ilman erillisiä toimenpiteitä. Tämä on ollut erityisen hyödyllistä niille, jotka siirtävät kuvia järjestelmäkameroista ja muista erillisistä kameroista ensin PC:lle ja sen jälkeen Google Kuvien kirjastoon.

Googlen tukisivuilla ja käyttäjille lähetetyissä sähköposteissa kerrotaan, että Google Drive -työpöytäsovelluksen Google Kuvat -integraatio poistuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen muutos astuu voimaan 15. kesäkuuta, jolloin uusia varmuuskopiotavia kansioita ei voi enää määrittää Google Kuville Drive-sovelluksen kautta.



Ja käytössä olevat tietokoneen varmuuskopiointikansiot jatkavat kuitenkin toimintaansa siirtymäajan loppuun saakka, mutta käyttäjille näytetään sovelluksessa ilmoituksia tulevasta muutoksesta. Lopullinen katkaisupäivä on 10. elokuuta 2026, jonka jälkeen Drive-työpöytäsovellus ei enää varmuuskopioi mediaa Google Kuviin lainkaan.

Google korostaa, että jo aiemmin tällä menetelmällä Google Kuviin varmuuskopioidut kuvat ja videot eivät katoa, eikä muutos vaikuta olemassa olevaan sisältöön pilvessä. Kyse on ainoastaan tulevasta varmuuskopiointitavasta ja siitä, mitä työkaluja jatkossa voi käyttää uusien tiedostojen siirtämiseen.

Yhtiö ohjaa käyttäjiä jatkossa käyttämään Google Kuvien omia työkaluja. Ensisijaiseksi vaihtoehdoksi esitetään Google Kuvat -verkkosivuston "Varmuuskopioi kansiot" -toimintoa, joka löytyy kirjautuneena palveluun plus-kuvakkeen kautta sivuston oikeasta yläkulmasta. Tällä tavalla voi yhä valita tietokoneelta kansioita, joiden sisältö ladataan Google Kuvien kirjastoon.

Verkkosivustoon perustuvassa ratkaisussa on kuitenkin merkittävä rajoitus: varmuuskopiointi toimii vain niin kauan kuin Google Kuvat -sivu on avoinna selaimessa. Jos selain suljetaan tai käyttöjärjestelmän virransäästöasetukset keskeyttävät taustalla olevan välilehden, myös lataukset voivat pysähtyä. Ratkaisu on kuitenkin kömpelö, hyvin paljon epävarmempi ja epäkäytännöllisempi kuin taustalla automaattisesti tiedot synkronoinut Google Drive.

Tavallisiin käyttäjiin, jotka varmuuskopioivat pääasiassa puhelimensa kuvia Google Kuvien mobiilisovelluksella, muutos ei vaikuta millään tavalla. Mobiilisovellus jatkaa toimintaansa entiseen tapaan, ja automaattinen varmuuskopiointi puhelimesta pilveen säilyy. Suurin vaikutus kohdistuu käyttäjiin, jotka ovat rakentaneet työprosessinsa sen varaan, että tietokoneelle kerätty kuva- ja videomateriaali kulkee saumattomasti Drive-työpöytäsovelluksen kautta Google Kuvien keskitettyyn kirjastoon.

Google on vaihe vaiheelta rampauttanut Google Kuvien käytettävyyttä tehokäyttäjien näkökulmasta. Merkittävin isku tapahtui jo kesällä 2019, kun Google Kuvia ei voinut enää automaattisesti synkronoida Googlen palvelimilta omalle tietokoneelleen. Moni käyttäjä oli virittänyt itselleen käyttöön ratkaisun, jossa Google Kuvien sisältö varmuuskopioitiin kaiken varalta myös omalle tietokoneelle, mutta tuolloin 2019 Google lopetti kyseisen toiminnon kokonaan. Nykyisin omat kuvat pitää ladata massahakuna Googlelta itseltään, jos ne kaikki haluaa talteen myös omalle tietokoneelleen.