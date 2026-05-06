Finnkino tuo myyntiin kuukausilipun, jolla voi käydä leffassa vaikka joka päivä - kunhan muistat pari rajoitusta

Suomen suurin elokuvateatteritoimija Finnkino aloitti kiinteään kuukausimaksuun pohjautuvien elokuvalippujen myynnin.

Finnkino+ -tilaus maksaa 26,90 euroa kuukaudessa. Lippu käy kaikkiin Finnkinon näytöksiin, myös 3D-näytöksiin, kaikissa Finnkinon toimipisteissä.

Kuukausilipussa on kuitenkin kaksi rajoitusta: eninnäkin premiumtasoisiin saleihin, kuten Luxe-saleihin pitää maksaa erillinen lisämaksu jokaista käyntiä kohden. Toisekseen kuukausilipulla voi katsoa vain kaksi elokuvaa per päivä.

Mikäli rajoitukset ahdistavat turhan paljon, on tarjolla myös kalliimpi Finnkino+ Premium -tilaus, joka maksaa 33,90 euroa kuukaudessa.

Kalliimmalla tilauksella aukeavat myös premiumtasoiset salit ilman lisämaksua ja mitään päiväkohtaisia määrärajoituksia ei ole sille, montako elokuvaa lipulla voi käydä katsomassa.

Toukokuun ajan molempiin tilaustasoihin on tarjolla alennuskampanja: jos sitoutuu tilaamaan jomman kumman kuukausijäsenyyden 10 kuukauden ajaksi, saa samalla kahden kuukauden jäsenyyden kaupan päälle (eli hinnaksi tulee 269 euroa tai 339 euroa / vuosi).



Molempia tilaustapoja koskee lisäksi pari rajoitusta, jotka on hyvä tiedostaa. Kumpikin kuukausitilaus pitää tilata vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Kenties sitäkin tärkeämpi rajoitus on hieman piilotettu tilausehtoihin: kumpikaan tilaus ei ole täysin rajaton, vaan kuukausimaksua vastaan saa käydä kuukauden tilausjakson aikana korkeintaan 31 kertaa elokuvissa.

Erikoisnäytökset, eli lähinnä konsertit, urheilutapahtumat ja vastaavat (ns. Event Cinema), eivät sisälly kumpaankaan tilausmuotoon.