Copilot-tekoäly poistetaan Xboxista

Viimeisen parin kuukauden aikana Microsoftin peliyksiköstä on kuulunut kummia. Ja nimenomaan positiivisessa mielessä.

Pelikyksikön johto vaihdettiin kokonaan uusiin kasvoihin talvella ja sen jälkeen on alkanut tapahtumaan, varsin paljon.

Ensin maaliskuussa julkistettiin ensimmäiset vihjeet tulevasta, seuraavan sukupolven Xboxista eli Project Helixistä.

Sitten huhtikuussa peliyksikön johto kertoi, miten pelaajat ja pelit pistetään takaisin kaiken keskiöön kun Xboxin ja koko Microsoftin peliliiketoiminnan seuraavia askeleita suunnitellaan. Samassa rytäkässä Microsoft Gaming -yksikkö nimettiin takaisin yksinkertaisesti Xboxiksi - ja Xbox Game Passin hintoja laskettiin.

Ja nyt vauhdikkaat liikkeet jatkuvat, sillä Xbox-yksikön johtaja Asha Sharma kertoi tällä viikolla (linkki vie X/Twitteriin), että Microsoftin tekoälyavustaja Copilot poistetaan kokonaan Xbox-alustalta ja sen kehitys Xboxille lakkautetaan samantien.



Sharma kertoo viestissään, että Xbox-leirissä ollaan muutenkin karsimassa pois vastaavat rönsyt, jotka eivät kuulu Xboxin ytimeen - eli pelaamiseen.