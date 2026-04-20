GitHub Copilot veti hätäjarrusta: Ei salli uusia käyttäjiä, rajoittaa tekoälymallien käyttöä

Uutisoimme vain pari päivää sitten, miten näyttää vahvasti siltä, että tekoälyn käyttö on kallistumassa merkittävästi.

Tekoälyratkaisuja tarjoavat firmat ovat jo vuosien ajan jakaneet tekoälyn tarvimaa laskentatehoa käyttäjille puoli-ilmaiseksi, tehden itse samalla valtavia tappioita. Nyt näyttää siltä, että kaikki alan suurimmat yhtiöt ovat kiristämässä käytäntöjään ja pistämässä käyttäjät oikeasti maksamaan oikean hinnan käytetyistä tekoälyresursseista.

Nyt uusimpana joukkoon liittyi Microsoftin omistama GitHub. Sen tekoälyavustaja GitHub Copilot oli monella tapaa ensimmäinen merkittävä, nykyaikainen tekoälytuote ja se julkaistiin jo kauan ennen ChatGPT:tä.

GitHub kertoi, että ns. agenttisen ohjelmoinnin räjähdysmäinen kasvu on tehnyt sen kiinteisiin kuukausihintoihin perustuvan laskutusmallin mahdottomaksi (eli reilusti tappiolliseksi).



Yhtiö keskeyttääkin välittömästi kaikkien yksittäisille käyttäjille tarkoitettujen uusien GitHub Copilot -tilien avaamisen. Muutos koskee kaikkia yleisimpiä hintaluokkia eli GitHub Copilot Pro, Pro+ ja Student ovat kaikki toistaiseksi jäädytettyjä uusilta käyttäjiltä.

Samalla yhtiö kiristää merkittävästi nykyisten asiakkaiden käyttörajoja. Tämäkin muutos koskee sekä Pro, Pro+ että Student -tilauksia. Käyttörajojen tiukennus tarkoittaa käytännössä sitä, että tiettyinä päivinä ja kellonaikoina yksittäinen käyttäjä voi käyttää tekoälyavustajaa ohjelmoinnin apuna vain rajatun verran. Lisäksi käytössä on myös viikkotasoiset rajoitukset tokeneiden käytölle. Mikäli rajat tulevat vastaan, täytyy käyttäjän yksinkertaisesti odottaa raja-arvojen nollautumista.

Lisäksi Pro ja Student -tilauksista poistetaan kokonaan pääsy Anthropicin Claude Opus -kielimalleihin. Pro+ -tilaajille jätetään edelleen pääsy Claude Opus 4.7 -kielimalliin, mutta vanhemmat Claude Opus -mallit poistetaan kokonaan käytöstä.

GitHub antaa nykyisten asiakkaiden lakkauttaa tilauksensa halutessaan. Jos tilauksen peruuttaa nyt, huhtikuun käytöstä ei laskuteta lainkaan.