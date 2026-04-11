Pelaajia houkutellaan nyt lennonjohtajiksi - nopeat refleksit ja luova päätöksentekotaito ovat etu

Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA on käynnistänyt rekrytointikampanjan, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti videopelien harrastajat. Kampanjan tarkoituksena on houkutella pelaajia hakemaan lennonjohtajan tehtäviin ja näin helpottaa alaa jo pitkään vaivannutta henkilöstöpulaa.

FAA:n mainosvideoissa hyödynnetään pelimaailman kuvastoa: Xbox One -logo vilahtaa alussa ennen kuin ruudulle ilmestyy leikkauskuvia pelaajista sekä lennonjohtotornin työntekijöistä tietokoneidensa äärellä. Mainos viestii, että videopelien kautta opitut taidot ovat arvokkaita myös lennonjohtotehtävissä: "Olet harjoitellut tätä varten".

CBS Newsin mukaan rekrytointikampanjan ideana on se, että pelaajilla on jo ennestään monia ominaisuuksia, joita vaaditaan lennonjohtajilta: nopeaa päätöksentekoa, keskittymiskykyä ja kykyä hallita monimutkaisia kokonaisuuksia paineen alla.



Lennonjohtajapula on ollut ongelma Yhdysvalloissa jo useita vuosia, ja sen ennustetaan pahenevan lähivuosina. Viime vuonna FAA ilmoitti tarvitsevansa vähintään 3 000 uutta lennonjohtajaa, ja arviolta jopa kaksi kertaa niin moni nykyisistä työntekijöistä on jäämässä eläkkeelle vuoteen 2028 mennessä. FAA:n mukaan lennonjohtajan työ ei edellytä korkeakoulututkintoa, mutta hakijoilta vaaditaan soveltuvuustesti, lääketieteellinen ja turvallisuusselvitys sekä koulutus, joka voi kestää 2-6 vuotta.

Yhdysvalloissa lennonvalvojien mediaanivuosipalkka (vuonna 2024) oli noin 145 000 dollaria eli noin 123 500 euroa.