Polkupyörän soittokello, jonka ääni läpäisee myös vastamelukuulokkeet

Autoistaan paremmin tunnettu, VAG-konserniin kuuluva Skoda on kehittänyt keksinnön, jota emme ehkä osanneet edes ajatella kaipaavamme - mutta joka vaikuttaa nerokkaalta.

Skodan insinöörit ovat kehittäneet polkupyörän soittokellon eli tuttavallisemmin pirikellon, joka soi juuri sellaisella tavalla, että se onnistuu ohittamaan jalankulkijoiden käyttämien vastamelukuulokkeiden algoritmit.

Liikenteessä on nykyisin valtava määrä vastamelukuulokkeita käyttäviä jalankulkijoita, jotka todennäköisesti seuraavat kyllä autoliikennettä, mutta eivät niinkään pyöräilijöitä. Ja monissa maissa - myös Suomessa - jalankulkijat ja pyöräilijät on perinteisesti pistetty käyttämään samoja kulkuväyliä.

Tästä seuraa tietysti se ongelma, että kun pyöräilijä yrittää varoittaa jalankulkijaa soittokellollaan, ei vastamelukuulokkeita käyttävä jalankulkija kuule välttämättä soittokellon ääntä ollenkaan.

Sen sijaan, että Skoda olisi tehnyt soittokellosta vain äänekkäämmän, yhtiön insinöörit päättivät sen sijaan tehdä siitä fiksumman. Tutkijat havaitsivat, että käytännössä kaikki vastamelukuulokkeet päästävät ääniä läpi tietyllä taajuusalueella (750 Hz ja 780 Hz välinen alue).





Joten Skodan uusi polkupyörien soittokello, DuoBell päästää ääntä sekä tuolla taajuusalueella että perinteisten soittokellojen tuottaman äänen taajuusalueella (siitä siis johtuu nimen "duo" osuus). Lisäksi soittokellon "vasara" tuottaa tarkoituksella epäsäännöllistä ääniaaltoa, jota vastamelukuulokkeiden algoritmit eivät ehdi tunnistamaan - ja estämään.

Ratkaisu on täysin analoginen, eli soittokellossa ei ole sen lainkaan elektroniikkaa mukana.

Yhtiö julkaisi aiheesta erillisen tutkimusraportin (PDF) ja sen pohjalta muutkin yhtiöt voivat vapaasti kehittää vastaavia ratkaisuja.

DuoBelliä kokeiltiin tosielämässä Lontoossa, jossa niitä jaettiin paikallisten polkupyörillä liikkuvien ruokalähettien käyttöön. Soittokello osoittautui niin tehokkaaksi, että ruokalähetit halusivat jatkaa niiden käyttöä testijakson jälkeenkin.