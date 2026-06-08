Xbox täyttää 25 vuotta – juhlistaa merkkipäivää vihreällä läpinäkyvällä erikoisversiolla

Microsoft juhlistaa Xbox-pelikonsolin 25-vuotista taivalta esittelemällä uuden Xbox 25th anniversary collection -juhlamalliston.

Alkuperäisen Xbox-konsolin ulkoasusta ja tunnelmasta inspiraationsa saanut mallisto tuo mukanaan läpinäkyvän vihreän muotoilun sekä konsoliin että ohjaimeen.

Xbox Series X25 Limited Edition -konsoli tarjoaa tutun Series X -suorituskyvyn ja yhden teratavun tallennustilan, mutta sen ulkoasu on suunniteltu kunnioittamaan pelibrändin historiaa.

Kun laitteeseen kytkee virran, sen X-logo syttyy vihreänä alkuperäisen konsolin käynnistysnäkymää mukaillen. Lisäksi konsolin etupaneelista löytyy virallinen 25-vuotisjuhlalogo ja muita laitteen historiaan viittaavia yksityiskohtia, joiden lisäksi valmistaja vihjaa konsoliin kätketyistä yllätyksistä.

Konsolin ohella esiteltiin erillinen Xbox Wireless Controller X25 Special Edition -ohjain, joka noudattaa samaa läpinäkyvää vihreää linjaa.

Ohjaimen etukuori paljastaa laitteen sisuskalut, kun taas takakuori ja paristokansi ovat täysin läpinäkyvät, jolloin niiden alta paljastuu Xbox-logo. Ohjaimen yksityiskohdissa on käytetty alkuperäisiä ABXY-painikkeiden värejä, ja sen olkapainikkeet on suunniteltu kunnioittamaan alkuperäisen, massiivisen Duke-ohjaimen mustia ja valkoisia lisäpainikkeita.





Konsoli ja ohjain tulevat saataville yhdessä rajoitettuna eränä marraskuussa valituilla markkinoilla. Ohjain puolestaan tulee myyntiin myös kokonaan erillisenä tuotteenaan. Tarkempia tietoja hinnoittelusta tai ennakkotilausten alkamisesta jälleenmyyjillä Microsoft ei vielä tässä vaiheessa paljastanut, vaan lupaa kertoa niistä lisää myöhemmin.