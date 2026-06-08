Suomalainen maksupalvelu Siirto uudistui – tuo laskut suoraan pankkiin ilman erillisiä sopimuksia

Kotimainen maksupalvelu Siirto, jonka kehityksestä ja hallinnoinnista vastaa OP Pohjolan ja Nordean omistama Siirto Brand Oy, on kokenut uudistuksen, joka kokoaa saman palvelun alle kaverimaksut, verkkokauppa-asioinnin ja laskujen vastaanoton.

Suurin ja käytännöllisin muutos kuluttajille on uusi tapa vastaanottaa laskuja, sillä jatkossa ne saapuvat suoraan omaan pankkiin ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä erillisiä e-laskusopimuksia.





Uudistunut Siirto toimii suoraan OP Pohjolan ja Nordean omissa pankkisovelluksissa, joten palvelun käyttämiseksi ei tarvitse ladata erillistä sovellusta. Maksaminen ja laskujen käsittely tapahtuvat kokonaisuudessaan käyttäjän tutussa verkkopankkiympäristössä. Palvelulla on jo entuudestaan noin miljoona rekisteröitynyttä käyttäjää Suomessa.

"Tehtävämme on rakentaa Suomeen yhteinen maksamisen ratkaisu, joka on nopea, turvallinen ja helppo käyttää. Uudistunut Siirto kokoaa arjen maksamisen keskeiset palvelut pankkikanaviin," sanoo Siirron toimitusjohtaja Mikko Ketola.

Jatkossa laskuttajat voivat toimittaa laskut suoraan kuluttajan pankkiin, sillä Siirto hakee ajantasaiset e-laskuosoitetiedot ja välittää laskun perille automaattisesti.

Laskujen ohella Siirto toimii reaaliaikaisena kaverimaksuna pelkän puhelinnumeron avulla suoraan tililtä tilille. Lisäksi palvelu toimii maksutapana jo yli 30 000 suomalaisessa verkkokaupassa, joihin mobiilimaksamisen helppous tuodaan vaiheittain pankkikohtaisten aikataulujen mukaisesti.

"Siirto on esimerkki siitä, miten pankit voivat yhdessä rakentaa suomalaista maksamisen infrastruktuuria, joka palvelee koko yhteiskuntaa. Tavoitteena on avoin ja laajasti hyödynnettävä ratkaisu, joka tukee maksamisen kehitystä pitkällä aikavälillä ja tuo helppoutta niin laskuttajille kuin kuluttajillekin," sanoo Sara Mella, Nordean pohjoismaisesti henkilöasiakkaista vastaava johtaja.

Palvelun mukaan jo sovittujen kumppanuuksien ansiosta sadat tuhannet suomalaiset voivat saada laskuja suoraan omaan pankkiinsa jo kesän 2026 aikana.





Siirron kautta välitettävien laskujen määrän arvioidaan nousevan miljooniin vuoden 2026 aikana, sillä Siirrossa on mukana jo noin 75 % Suomessa e‑laskuja välittävistä yrityksistä.