Päivän diili: Roborockin huipputason roboimuri 500 euroa halvemmalla

Tarjoustutkaamme osui tällä kertaa Roborockin huipputason robotti-imuri.

Tammikuussa 2026 julkaistu Roborock Saros 20 Sonic maksoi julkaisuhetkellään silmiäkirvelevät 1399 euroa, mutta nyt se on todellisessa jättitarjouksessa.

Moppaavan, esteitä kameran avulla väistelevän, kynnysten yli kiipeävän, oman pölysäiliönsä automaattisesti tyhjentävän Saros 20 Sonicin hinta on käynyt julkaisunsa jälkeen eli viimeisen viiden kuukauden aikana alimmillaan 1199 euron tasossa maalis-huhtikuussa, mutta on sen jälkeen kivunnut takaisin 1399 euron tasolle, lukuunottamatta paria lyhyttä hinnanlaskua. Halvimmillaankin sen hinta on ollut 1177 euroa. Nyt kyseisen mallin saisi omakseen 500 euroa julkaisuhintaa edullisemmin eli 899 eurolla.

Tarjous löytyy täältä:

Kyseinen malli on siis seuraaja vuosi sitten arvostelemallemme Saros 10:lle. Sen rinnalla julkaistiin myös sisarmalli, Roborock Saros 20. Sonic ja "perus" Saros 20 eroavat toisistaan mm. navigointitavan osalta sekä sillä, että Saros 20 Sonic käyttää yhtä värähtelevää moppilevyä ja Saros 20 puolestaan kahta pyörivää moppityynyä.

Roborock Saros 20 Sonic on parhaillaan AfterDawnin pitkässä testissä, jonka tuloksia emme valitettavasti ole vielä saaneet valmiiksi, joten emme pysty vielä sanomaan tarkasti, minkä arvosanan robotille lopulta tulemme antamaan. Yhden pienen navigointiongelman robotista löysimme huhtikuussa ja Roborock korjasi ongelman ohjelmistopäivityksellä yhteistyössä kanssamme, kun kävimme ongelmaa heidän kanssaan läpi.





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