Tunnetut tubettajat haastoivat Applen oikeuteen, syyttävät tekijänoikeuksien loukkaamisesta
Kolme tunnettua amerikkalaista tubettajaa on haastanut Applen oikeuteen syyttäen yhtiötä omien videoidensa luvattomasta käytöstä Applen tekoälymallien koulutukseen. Kanteen nostivat h3h3 Productions, MrShortGameGolf ja Golfholics.
Oikeusjutun nostaneet tekijän haluavat, että oikeusistuin ottaa jutun käsittelyyn ryhmäkanteena, eli siihen voisivat liittyä mukaan muutkin YouTubeen sisältöä tekevät tahot, joiden videoita Apple on (väitetysti) käyttänyt tekoälymalliensa koulutusmateriaalina.
MacRumorsin tietojen mukaan sisällöntuottajat syyttävät Applea Yhdysvaltain DMCA-lain rikkomisesta. Tekijöiden mukaan Apple keräsi (scraping) luvatta miljoonia miljoonia YouTube-videoita, joita se sitten käytti tekoälynsä koulutukseen. Oikeusasiakirjojen perusteella Apple keräsi tietoja ns. Panda-70M -datamassasta, joka sisältää linkkejä videoihin ja niiden tekstitykset sekä sanalliset kuvailut kunkin videon sisällöstä.
Apple julkaisi loppuvuodesta 2024 tekoälytutkimuksen (Scalable Text and Image Conditioned Video Generation), jossa Panda-70M -datamassaa käytettiin videonluontimallin koulutuksessa. Sisällöntuottajien mukaan (PDF) heidän luomaansa sisältöä esiintyy kyseisessä aineistossa yli 500 kertaa. Vaikka tutkimuksen kuvauksessa kerrotaan, että siinä käytettiin vain videoiden linkkejä, sisällöntuottajat uskovat, että pelkkien linkkien sijaan Apple olisi ladannut videot ja hyödyntänyt videoiden itsensä sisältöä - mikä puolestaan rikkoo sekä YouTuben käyttöehtoja että Yhdysvaltain tekijänoikeuslakeja.
