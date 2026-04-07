Linuxista poistuu 80486-suoritinten tuki

Tietyllä tavalla historiallinen hetki on lähestymässä, sillä Linux lakkauttaa tuen 80486-suorittimelle näillä näkymin tämän vuoden loppuun mennessä.

The Register uutisoi pääsiäisen aikaan miten Linux 7.1:n koodipohjaan on jo hyväksytty muutokset, joilla Linuxin ytimestä (kernel) poistetaan tuki 486-suoritinperheelle.

Muutos ei kovin valtavaa kohdeyleisöä koske ja Linuxin pääylläpitäjä Linus Torvalds on todennut itsekin, että 486:n tuki ei ole enää kovinkaan relevanttia 2020-luvulla.

Intel julkisti 80486-suoritinperheen vuonna 1989 ja se dominoi PC-markkinoita useamman vuoden ajan, kunnes sen seuraaja, Pentium julkistettiin. Intel itse valmisti 486-pohjaisia suorittimia aina vuoteen 2007 saakka.

486 oli samalla merkittävä prosessori PC-teknologian kannalta, että sen aikakaudella Intelille syntyivät ensimmäiset vakavasti otettavat ns. klooniprosessoreja valmistavat kilpailijat, jotka valmistivat omia 486-yhteensopivia suorittimiaan.



Edellisen kerran Linuxin kernelistä on poistettu tuki kokonaiselle suoritinperheelle vuonna 2012, jolloin tuki i486:n edeltäjälle, 80386:lle lopetettiin.