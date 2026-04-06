Artemis II menee Kuun taakse ensi yönä
Tänään illalla Artemis II -tehtävä huipentuu, kun Orion-avaruusalus siirtyy kiertämään Kuuta.
NASAn oman lentoaikataulun mukaan Kuun ohittaminen alkaa maanantaina 6.4.2026 kello 21:45.
Orion siirtyy Kuun taakse maanantain ja tiistain välisenä yönä, arviolta 01:44 Suomen aikaa. Samalla astronautit menettävät 40 minuutin ajaksi kaiken yhteyden Maahan, kun Kuu itsessään estää sekä radiosignaalien että lasersignaalien lähettämisen ja vastaanoton.
Orionin käydessä Kuun takana, syntyy samalla uusi ennätys, kun alus käy kauempana Maasta kuin mikään aiempi miehitetty avaruusalus: etäisyyttä Maahan tulee olemaan 407 773 kilometriä.
Edellisten Apollo-ohjelmaan kuuluneiden kuulentojen aikana Kuuta kierrettiin huomattasti lähempänä kuin nyt. Samalla astronautit pystyvät ottamaan ensimmäistä kertaa valokuvia, joissa näkyy Kuun pimeä puoli kerralla, yhdessä kuvassa.
uutisen kuvituskuva: NASA / astronautti Christina Koch katsomassa Orionin ikkunasta näkyvän Maata
