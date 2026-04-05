Steam kertoo pian jo ennen pelien ostamista, miten hyvin peli pyörisi tietokoneellasi

Valven omistamaan, maailman suurimpaan tietokonepelien kauppapaikkaan Steamiin on tulossa varsin toivottu uudistus.

Steam ryhtyy näyttämään jatkossa arvion siitä, miten hyvin mikäkin peli toimisi juuri sillä tietokoneella, jolla olet Steamin kauppapaikassa kirjautuneena sisään.

Arvio pohjautuu muiden peliä jo oikeasti pelanneiden käyttäjien todellisiin suorituskykytilastoihin ja kyseisten pelaajien käyttämiin tietokonekokoonpanoihin. Eli yksinkertaistaen: näet suoraan, mikä miten nopeasti peli toimii juuri omalla tietokoneellasi, koska on hyvin todennäköistä, että joku on jo pelannut peliä täsmälleen vastaavalla raudalla, kuin mitä itse käytät.

Steamin tuoreimman muutoshistorian mukaan kerätyt pelien suorituskykytiedot on anonymisoitu, eli niistä ei voi päätellä mitenkään yksittäistä pelaajaa. Sulavuutta kuvataan yksinkertaisesti fps-luvulla eli sillä, montako kertaa sekunnissa käytössä oleva tietokone jaksaa päivittää ruudulla näkyvää kuvaa kyseisen pelin kanssa.



Toiminto on toistaiseksi beta-kokeilussa ja keskittyy SteamOS-käyttöjärjestelmää käyttäviin pelaajiin.