Kokeile hakkeroida ylioppilaskirjoituksissa käytettävä Abitti 2 - luvan kanssa ja palkkioksi rahaa

Ylioppilastutkintolautakunta käynnistää keväällä, jonka tavoitteena on varmistaa tulevan, ylioppilaskirjoituksissa käytettävän Abitti 2:n luotettavuus syksyn 2026 ylioppilaskirjoituksia varten.

Lautakunta järjestää yhteistyössä tietoturvayhtiö Mint Security Oy:n kanssa avoimen hakkerointihaasteen, , jossa etsitään aktiivisesti haavoittuvuuksia Abitti 2 -sovelluksesta ja järjestelmän palvelinratkaisusta.

Ohjelma, nimeltään Hackabi 4, käynnistyy 1. huhtikuuta 2026 ja kestää arviolta puoli vuotta. Sen aikana osallistujat pyrkivät löytämään järjestelmästä aukkoja, joita voisi käyttää huijaamiseen ylioppilaskokeissa. Etsinnän kohteina ovat Abitti 2:n Windows- ja Linux-versiot - sovelluksesta tehdään versiot muillekin käyttöjärjestelmille, mutta haavoittuvuuksien kartoitus rajataan näihin kahteen.



Abitti 2 -sovellus toimii kokeessa siten, että kokelas käynnistää sen omalla tietokoneellaan, jolloin pääsy muuhun tietokoneen sisältöön ja internetiin estetään. Tämä lukitusmekanismi on keskeinen osa järjestelmän tietoturvaa ja kokeen luotettavuutta. Haasteessa yritetään ennen kaikkea selvittää, voiko rajoitusta kiertää - eli pystyykö Abitti 2:n käyttäjä jotenkin kuitenkin pääsemään käsiksi tietokoneellaan oleviin muihin tietoihin Abitti 2:n ollessa käytössä.

Palkkioksi löydetyistä haavoittuvuuksista maksetaan rahasumma Ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemien kriteerien mukaan ja palkkio vaihtelee haavoittuvuutta kohden sadasta eurosta 2500 euroon. Palkkion saadakseen osallistujan on esitettävä konkreettinen hyökkäysmenetelmä sekä ratkaisuehdotus, jolla hyväksikäyttö voidaan estää tai havaita koetilanteessa. Pelkästään yleiset tietoturvapuutteet tai sellaiset haavoittuvuudet, jotka eivät auta kokelasta parantamaan menestystään kokeessa, rajataan kilpailun ulkopuolelle.

Abitti-järjestelmä on ollut käytössä ylioppilaskirjoituksissa vuodesta 2016 lähtien. Nyt käyttöön tuleva Abitti 2 korvaa aiemman järjestelmän syksyn 2026 tutkinnossa, ja Ylioppilastutkintolautakunta haluaa varmistaa, että uusi järjestelmä on luotettava.