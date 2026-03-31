Claude Coden lähdekoodi on vuotanut vahingossa verkkoon

Anthropicin kehittämän, valtavan suosituksi nousseen tekoälypohjaisen koodaustyökalun Claude Coden koko lähdekoodi on vuotanut verkkoon npm-rekisterissä julkaistun lähdekarttatiedoston (source map) kautta.

Vuoto paljastui 31. maaliskuuta 2026, kun tietoturvatutkija Chaofan Shou havaitsi (linkki vie X/Twitteriin), että Claude Coden npm-pakettiin oli vahingossa sisällytetty laaja .map-tiedosto, jonka avulla kuka tahansa pystyi palauttamaan alkuperäisen, Claude Coden TypeScript-pohjaisen lähdekoodin. Lähdekarttatiedostot on tarkoitettu kehittäjien virheenkorjaukseen, mutta tässä tapauksessa niiden huolimaton julkaisu johti siihen, että yli 1 900 tiedostoa ja yli 512 000 riviä koodia tuli julkisesti saataville.

Vuotanut lähdekoodi arkistoitiin nopeasti julkiseen GitHub-repositorioon, jossa se keräsi tuhatmäärin tähtiä ja haaroja vain muutamassa tunnissa. Kehittäjäyhteisö reagoi tapaukseen välittömästi: tapahtumaa pidetään yhtenä merkittävimmistä tekoälyohjelmistojen lähdekoodivuodoista viime vuosina. Monet alan asiantuntijat ovatkin kutsuneet vuotoa "aarreaitaksi", sillä se avaa ennennäkemättömän näkymän tuotantotasoisen tekoälytyökalun arkkitehtuuriin ja kehitystyöhön.



Claude Code on komentorivipohjainen tekoälyä käyttävä ohjelmointiratkaisu, joka osaltaan kiskaisi tekoälykehityksen uudelle tasolle loppuvuodesta 2025. Siitä on tullut muutamassa kuukaudessa ammattimaisten kehittäjien keskuudessa valtavan suosittu ja sitä pidetään laajalti ensimmäisenä ohjelmointityökaluna, joka pystyy tuottamaan valmista, toimivaa ja testattua ohjelmakoodia täysin itsenäisesti.

Vuodossa paljastui myös useita vielä julkaisemattomia ja piilotettuja ominaisuuksia. Esimerkiksi "Buddy" on Tamagotchi-tyylinen tekoälylemmikki, joka seuraa käyttäjää komentorivillä ja muuntuu erilaisiksi hahmoiksi käyttäjätunnuksen perusteella. "Kairos"-tila puolestaan mahdollistaa jatkuvasti taustalla toimivan tekoälyavustajan, joka säilyttää muistilokeja ja suorittaa ennakoivia tehtäviä jopa käyttäjän ollessa poissa koneen äärestä. Lisäksi koodista löytyi viitteitä järjestelmän kyvystä luoda useita rinnakkaisia agentteja sekä integraatioita IDE-ympäristöihin, kuten VS Codeen.

Aiheesta käydään vilkasta keskustelua mm. Redditissä ja Hacker Newsissä.