Wikipedia kieltää tekoälyn käytön kokonaan - äänestyksessä murskalukemat

Englanninkielinen Wikipedia on ottanut tiukan kannan tekoälyllä tuotettuun sisältöön ja kieltänyt ns. generatiivisen tekoälyn (eli esimerkiksi ChatGPT:n) käytön Wikipedian artikkelien kirjoittamisessa tai muokkaamisessa.

Päätös syntyi maaliskuun lopulla yhteisön äänestyksessä, jossa selvä enemmistö kannatti uutta käytäntöä - 404 Media:n mukaan äänestyksessä 40 äänestäjää kannatti kieltoa ja ainoastaan 2 vastusti sitä.

Päätös koskee kuitenkin vain Wikipedian englanninkielistä versiota, joka on maailman laajin verkkotietosanakirja. Päätöksen taustalla on huoli siitä, että tekoälyllä tuotettu teksti rikkoo helposti Wikipedian keskeisiä sisältökäytäntöjä. Näihin kuuluvat muun muassa vaatimus neutraalista näkökulmasta, todennettavuudesta ja lähteistyksestä. Tekoälymallit eivät pysty takaamaan, että niiden tuottama sisältö täyttää nämä vaatimukset, mikä voi johtaa virheelliseen tai puolueelliseen tietoon.



Uuteen käytäntöön sisältyy kuitenkin kaksi tarkasti rajattua poikkeusta. Ensinnäkin toimittajat saavat käyttää tekoälytyökaluja oman tekstinsä perusmuokkaukseen, mutta tekoäly ei saa lisätä uutta sisältöä tai muuttaa tekstin merkitystä. Toiseksi tekoälyä voi hyödyntää käännöstyössä muunkielisestä Wikipediasta englanninkieliseen versioon, kunhan kääntäjä hallitsee molemmat kielet riittävästi varmistaakseen käännöksen tarkkuuden ja lähteistyksen paikkansapitävyyden.

Suomenkielisen Wikipedian kanta on suurinpiirtein englanninkielistä Wikipediaa vastaava: suomenkielisen yhteisön ohjeiden mukaan generatiivista tekoälyä saa käyttää mm. olemassa olevan artikkelin selkeyttämiseksi, kielen tarkistamiseksi ja tekstin tiivistämiseksi. Uusien artikkelien lisääminen tekoälyn avulla on suomenkielisessäkin Wikipediassa kiellettyä.