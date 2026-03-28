Anthropic tiukentaa Clauden käyttörajoituksia kasvavan kysynnän vuoksi - Suomessa rajat paukkuvat nopeasti iltaisin

Anthropic on tehnyt muutoksia suositun Claude-tekoälypalvelunsa käyttörajoituksiin kasvaneen kysynnän vuoksi. Yhtiö on viime päivien aikana säätänyt Clauden rajoituksia ruuhka-aikoina siten, että käyttäjät saavuttavat viiden tunnin käyttökiintiönsä aiempaa nopeammin arkisin - Suomen ajassa iltapäivästä iltaan.

Viikoittaiset käyttörajat pysyvät ennallaan, mutta erityisesti paljon mallia hyödyntävät Pro- ja Max-tason tilaajat voivat nyt törmätä rajoituksiin yllättävän nopeasti, jos käyttävät palvelua suosituimpina ajankohtina. Tieto uudistuksista tuli ilmi, kun yhtiön työntekijä kertoi niistä twiitissään (linkki vie X/Twitteriin)

Aiheesta twiitanneen Thariq Shihiparin mukaan noin seitsemän prosenttia käyttäjistä kohtaa nyt istuntorajoituksia, joihin he eivät olisi aiemmin törmänneet. Hän myös kehotti käyttäjiä siirtämään laajoja, paljon ns. tokeneita kuluttavia taustatehtäviä ruuhka-aikojen ulkopuolelle, jotta käyttökiintiö riittäisi pidempään.



Anthropic on viimeisen muutaman kuukauden aikana kasvattanut suosiotaan vauhdilla, etenkin ohjelmoijien keskuudessa, kun sen tekoälypohjainen ohjelmointityökalu Claude Code otti merkittäviä kehitysloikkia loppusyksystä 2025. Lisäksi Anthropic on kaapannut itselleen myös käyttäjiä kilpailijaltaan OpenAI:lta, kun yhtiö on kieltäytynyt yhteistyöstä Pentagonin kanssa - jonka kanssa OpenAI on hiljattain ryhtynyt tiiviiseen yhteistyöhön.