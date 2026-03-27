MobilePay myy verkkokauppatoiminnot ruotsalaisille – keskittyy jatkossa täysillä Applea ja Googlea vastaan
Vipps MobilePay myy yhden verkkokaupparatkaisuistaan, Vipps MobilePay Checkoutin, ruotsalaiselle Kustomille.
Suomessa ratkaisu tunnetaan nimellä MobilePay Checkout. Ratkaisu on verkkokauppojen kassaratkaisu, joka tuo verkkokauppaan kaksi eri maksutapaa, MobilePayn ja korttimaksut.
Viime vuosina ratkaisu on rakentanut varsinkin Norjassa vahvan asiakaskunnan ja merkittävän transaktiomäärän, MobilePay kertoo. Kustom ostaa ratkaisun ja kumppanuus tarjoaa Vipps MobilePaylle nopeamman laajentumisen verkkokaupassa.
Ratkaisu julkaistiin Norjassa 2022 ja se tuli saataville Tanskassa ja Suomessa MobilePay-fuusion myötä vuonna 2023.
Sopimuksen arvo on noin 490 miljoonaa Norjan kruunua (noin 43 miljoonaa euroa), ja se kattaa noin 3 000 verkkokauppaa sekä noin 7 miljardin Norjan kruunun vuotuisen maksuliikenteen.
Tiedotteen mukaan Vipps MobilePay tarjoaa jatkossakin verkkokaupan palveluita ja ratkaisuja, kuten MobilePay verkkomaksun, Loginin, MobilePay-lyhytnumeron ja toistuvaislahjoitukset.
MobilePay Checkoutia käyttävät kauppiaat, jotka haluavat siirtyä Kustomin ratkaisuun, integroidaan Kustomin järjestelmään vaiheittain vuoden 2026 aikana toisen vuosineljänneksen alusta alkaen. Kauppiaisiin ollaan yhteydessä suoraan käytännön järjestelyistä, sillä siirtyminen riippuu heidän nykyisestä toteutuksestaan.
Sopimuksen myötä Vipps MobilePay vahvistaa keskittymistään rooliinsa digitaalisena lompakkona, kun Kustom ostaa verkkokaupan kassaratkaisun.
Suomessa MobilePayn lähimaksaminen otettiin käyttöön loppuvuodesta 2025.
"Olemme ylpeitä Vipps MobilePay Checkoutista ja siitä arvosta, jonka olemme luoneet. Samalla kohtaamme kuitenkin kasvavaa kilpailua globaaleilta teknologiayhtiöiltä. Kilpaillaksemme vahvemmin meidän on terävöitettävä rooliamme digitaalisena lompakkona, vahvistettava jakelua kumppaneiden kautta ja keskityttävä täysimääräisesti asiakaskokemukseen", kommentoi Vipps MobilePayn toimitusjohtaja Rune Garborg.
Kun MobilePay nyt irtaantuu kauppiaiden kassaratkaisujen (Checkout) kehittämisestä, se vapauttaa resursseja nimenomaan sovelluksen ja lompakko-ominaisuuksien kehitykseen.
Tavoitteena on, että MobilePay on kuluttajalle yhtä vaivaton oletusmaksutapa kuin Apple Pay tai Google Pay.
