Microsoft vahvisti: Tuore Windows 11 -päivitys aiheuttaa vakavia kirjautumisongelmia - hajottaa mm. Teamsin

Microsoft on vahvistanut, että maaliskuun Windows 11 -päivitysten yhteydessä on havaittu vakavia ongelmia Microsoftin omien ohjelmien kirjautumisissa.

Ongelmat liittyvät maaliskuussa jakeluun tulleeseen KB5079473 -päivitykseen, joka julkaistiin osana tämän kuun tavanomaista päivityskierrosta. Päivityksen asentamisen jälkeen osalla käyttäjistä Microsoft-tilille kirjautuminen ei onnistu mm. Teamsissa, OneDrivessa, Edgessä, Excelissä ja Microsoft 365 Copilotissa.

Microsoftin mukaan kirjautumisongelma ilmenee virheilmoituksena, jossa käyttäjää kehotetaan tarkistamaan internet-yhteys, vaikka laitteen verkkoyhteys toimisi aivan täydellisesti. Yhtiön mukaan ongelma koskee nimenomaan Microsoft-tileillä tehtävää tunnistautumista, jota käytetään laajasti muun muassa kuluttajille suunnatuissa Microsoftin palveluissa. Sen sijaan yrityksiä, jotka hyödyntävät sovellusten todentamisessa Entra ID:tä (aiemmin Azure Active Directory), ongelma ei koske.



Yhtiö suosittelee tällä hetkellä väliaikaiseksi ratkaisuksi laitteen uudelleenkäynnistämistä siten, että laite on koko ajan yhteydessä internetiin. Tämä toimenpide saattaa palauttaa laitteen oikeaan verkkoyhteystilaan ja mahdollistaa kirjautumisen uudelleen. Kuitenkin mikäli uudelleenkäynnistys tehdään ilman aktiivista verkkoyhteyttä, voi laite edelleen jäädä virheelliseen tilaan, jolloin ongelma jatkuu. Microsoft työskentelee parhaillaan pysyvän korjauksen parissa ja kehottaa käyttäjiä seuraamaan päivityksiä yhtiön tukisivuilla.