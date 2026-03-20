Pian tekoälybottien osuus netin liikenteestä ohittaa ihmiset

Tekoälybotit ohittavat ihmiskäyttäjät internetissä vuoteen 2027 mennessä, arvioi verkkoinfrastruktuuriyhtiö Cloudflaren toimitusjohtaja Matthew Prince.

Princen mukaan verkkoliikenteessä on tapahtumassa historiallinen muutos, jonka taustalla on erityisesti generatiivisen tekoälyn - kuten ChatGPT:n ja Googlen Geminin - nopea yleistyminen. Muutos vaikuttaa sekä verkkopalveluihin että siihen, kuka tulevaisuudessa käyttää internetiä ja millä tavoin.

Matthew Prince puhui ilmiöstä SXSW-konferenssissa Austinissa, Texasissa. Hänen mukaansa internetliikenteestä noin viidennes oli pitkään bottien tuottamaa, mutta generatiivisen tekoälyn myötä bottien osuus on lähtenyt jyrkkään kasvuun. Yksi syy tähän on tekoälyagenttien toimintatapa: kun ihminen käy ostoksilla tai suunnittelee matkaa, hän vierailee muutamalla verkkosivustolla, mutta tekoälybotti voi etsiä tietoa helposti tuhansilta sivuilta samassa ajassa. Tämän seurauksena yksittäinen tekoälyagentti voi aiheuttaa moninkertaisen määrän verkkoliikennettä verrattuna ihmiseen.

Tekoälybotit eivät myöskään rajoitu vain hakukoneisiin tai yksinkertaisiin automaattisiin tehtäviin. Uuden sukupolven tekoälyagentit suorittavat monimutkaisia tehtäviä itsenäisesti käyttäjien puolesta - vertailevat tuotteita, suunnittelevat lomamatkoja ja kokoavat tietoa useista lähteistä. Tämä lisää merkittävästi niin sanottua agenttipohjaista liikennettä, joka kuormittaa internetin taustainfrastruktuuria, palvelimia ja tietoturvapalveluita.

Cloudflaren johtaja varoitti myös, että tekoälyliikenteen kasvu vaatii uudenlaista infrastruktuuria. Tulevaisuudessa saatetaan tarvita niin sanottuja hiekkalaatikoita eli tilapäisiä, nopeasti käynnistyviä ja sammuvia ympäristöjä, joissa tekoälyagentit voivat toimia turvallisesti ja tehokkaasti. Prince kuvaili tilannetta, jossa miljoonia tällaisia ympäristöjä luodaan ja puretaan sekunnin murto-osissa, kun käyttäjien pyynnöt synnyttävät uusia agentteja suorittamaan tehtäviä verkossa.

Teknologiamurros vaikuttaa myös internetin liiketoimintamalleihin. Perinteisesti verkkosivustojen ansaintalogiikka on perustunut mainoksiin ja kävijämäärien kasvattamiseen. Prince veikkaa, että paikallinen ja laadukas sisältö voi kuitenkin nousta arvoon, sillä tekoälyjärjestelmät tarvitsevat laadukasta dataa, josta ne saattavat tulevaisuudessa olla valmiita myös maksamaan esimerkiksi lisenssimaksujen muodossa. Mutta sitä ennen saatetaan nähdä valtavia tuhoja mainosrahotteisten verkkosivustojen kadotessa netistä kokonaan.

Vaikka kasvu on ollut tasaista eikä niinkään äkillistä kuten koronapandemian aikana nähty verkkoliikenteen piikki, Prince korostaa, ettei kehitykselle näy loppua. Internetin seuraava vaihe riippuu hänen mukaansa sekä teknologian kehityksestä että siitä, miten arvo palveluista ja sisällöstä jaetaan eri toimijoiden kesken - eli mikä on tulevaisuuden internetin liiketoimintamalli, kun suurin osa verkon käyttäjistä onkin botteja?

