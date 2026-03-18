AfterDawnin kevätkisa: Voita Roborockin roboimuri tai Realmen kännykkä

Polkaisimme näin kevään koettassa pystyyn pienen kilpailun, jossa arvomme voittajien kesken robotti-imurin sekä kännykän.

Osallistuminen on hyvin yksinkertaista: tilaa AfterDawnin uutiskirje tämän linkin kautta ja vahvista sen jälkeen sähköpostiosoitteesi, jotta uutiskirjeen tilaus astuu voimaan.

Arvomme palkinnot kaikkien uutiskirjeemme tilaajien kesken - eli myös te osallistutte automaattisesti, jotka olette jo vuosien (tai vuosikymmenten) ajan uutiskirjettämme tilanneet.

Palkintoja on kaksi, joista ensimmäinen voittaja saa valita siis itselleen mieluisamman ja kakkossijalle arvonnassa tullut saa sitten sen toisen palkinnon.

Ensinnäkin arvomme Roborock Qrevo S -robotti-imurin. Kyseinen roboimuri osaa mopata, tyhjentää oman pölysäiliönsä ja väistellä kameransa avulla lattialle unohtuneita esteitä. Kyseinen robotti-imuri maksaa tällä hetkellä noin 600 euroa, joskin sitä on saanut tarjouksesta viime aikoina halvemmallakin.

Toisena palkintona on viime vuonna julkaistu Realme GT 7T -älypuhelin, jota myydään nykyisin noin 450 euron hintalapulla.

Säännöt lyhykäisyydessään

Arvonta suoritetaan kaikkien 16.4.2026 klo 23:59 mennessä AfterDawnin uutiskirjeen tilanneiden ja tilauksensa vahvistaneiden henkilöiden kesken. Arvonnan suorittaa AfterDawn Oy. Voittajiin otetaan yhteyttä sen sähköpostiosoitteen kautta, johon he ovat uutiskirjeen tilanneet. Yhteydenotto tapahtuu viimeistään 21.4.2026. Jos käyttäjään ei saada yhteyttä viimeistään 28.4.2026, arvotaan kyseiselle palkinnolle uusi voittaja. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa mihinkään muuhun tuotteeseen. Voittajia arvotaan kaksi. Ensimmäiseksi valittu voittaja saa valita, minkä palkinnon hän haluaa. Toiseksi valittu voittaja saa jäljelle jääneen palkinnon. Palkinnot postitetaan ainoastaan Suomessa sijaitseviin osoitteisiin ja postitus tapahtuu Postin kautta.



Uutiskirjeestämme voi erota koska tahansa ja se lähetetään noin kerran viikossa, yleensä hieman harvemmin. Uutiskirjeen tilaus on luonnollisesti maksuton, eikä uutiskirjeen tietoja käytetä muuhun kuin uutiskirjeen toimitukseen sekä ajoittaisiin tiedotteisiin AfterDawnin palveluihin liittyen. Emme luonnollisesti myöskään myy sähköpostiosoitteita eteenpäin millekään taholle. Lisätietoja löytyy tietosuojaselosteestamme sekä käyttöehdoistamme.

Ja osallistuminenhan tapahtuu uutiskirjeemme tilauslomakkeen kautta:



Arvontaonnea kaikille osallistulle!