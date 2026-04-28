Klarnasta eriytynyt Kustom vauhdittaa kasvuaan: PayPal tulee osaksi verkkokauppojen kassoja

Klarnasta eriytynyt ja itsenäistynyt verkkokaupan kassaratkaisutoimittaja Kustom jatkaa nopeaa laajentumistaan globaaleilla markkinoilla.

Yhtiö on tiedottanut aloittavansa yhteistyön PayPalin kanssa, jonka myötä yksi maailman käytetyimmistä maksutavoista integroidaan osaksi Kustomin kassajärjestelmää.





PayPalin kysyntä on osoittautunut erittäin vahvaksi jo palvelun pilottivaiheessa Saksassa, missä se nousi vain kahdessa viikossa Kustomin käytetyimmäksi maksutavaksi transaktiovolyymilla mitattuna.

Kustomin kasvu on ollut viime aikoina nopeaa, sillä vasta maaliskuussa yhtiö vahvisti ostavansa Vipps MobilePayn verkkokaupan kassaliiketoiminnan noin 43 miljoonalla eurolla.

Tämä kauppa toi Kustomin hallintaan tuhansia uusia verkkokauppoja myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. PayPalin lisääminen valikoimaan on looginen jatkumo yhtiön tavoitteelle tarjota kauppiaille mahdollisuus lokalisoida maksutavat kunkin markkinan mieltymysten mukaan.

Suomalaiselle kuluttajalle PayPalin laajempi integraatio Kustomin kassalle tarkoittaa ennen kaikkea vaivattomuutta. Kun verkkokauppa käyttää Kustomin ratkaisua, ostaja voi jatkossa hyödyntää PayPalia suoraan kassanäkymässä ilman tarvetta syöttää korttitietoja manuaalisesti. Tämä nopeuttaa ostoprosessia erityisesti mobiililaitteilla, missä Kustomin tarjoamat esitäytetyt osoitetiedot ja PayPalin pikamaksuominaisuudet säästävät aikaa.





Kustomin toimitusjohtaja Kamjar Hajabdolahi korostaa, että PayPal on välttämätön työkalu kauppiaille, jotka tavoittelevat kasvua erityisesti Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. PayPalin Pohjois-Euroopan johtaja Jonas Breding puolestaan toteaa, että varhaiset tulokset Saksasta osoittavat yhteistyölle olleen selkeä tarve.

Vuonna 2024 perustettu Kustom palvelee nykyisellään jo yli 24 000 kauppiasta 170 markkinalla, ja PayPalin laajempi käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2026 aikana.