Bileet päättyivät: GitHub Copilot siirtyy käytön mukaan pohjautuviin maksuihin

Olimme kenties hieman turhankin oikeassa, turhankin oikeassa ajassa, kun viikko sitten pohdimme, miten rajattoman, puoli-ilmaisen tekoälyn aikakausi on päättymässä.

Yksi ohjelmoijien keskuudessa suosituimmista tekoälypohjaisista ohjelmointityökaluista, Microsoftin omistama GitHub Copilot kertoi tänään täydellisestä muutoksesta palvelun hinnoittelussa.

Kesäkuun 2026 alusta alkaen GitHub Copilotin laskutus muuttuu pitkälti todellisen käytön mukaan tapahtuvaksi.

Sinänsä perustason hinnoittelu pohjautuu edelleen kuukausittaiseen, kiinteään hintaan. Mutta jatkossa kullekin hinnoittelutasolle myönnetään vain rajallinen määrä tokeneita eli tekoälylaskennan perusyksiköitä.

Jos tokenit loppuvat kuukauden tilausjakson aikana, käyttäjän pitää joko ostaa lisää tokeneita tai odottaa, että nykyinen laskutusjakso päättyy ja uusi alkaa.

Yhtiö selittää muutosta blogissaan kertomalla, että vuoden sisään muutos siinä, miten tekoälyä käytetään ohjelmointiin, on ollut niin valtava, että hinnoittelua oli pakko muuttaa.



Aiemmin tekoälyä käytettiin lähinnä apurina, jolta kysyttiin ohjeita tai sitä pyydettiin koodaamaan jokin tietty osa projektista. Mutta agenttisen ohjelmoinnin noustua maailma on täysin eri.

Agenttisessa tekoälyohjelmoinnissa tekoälylle annetaan kuvaus siitä, millainen lopputuloksen pitäisi olla ja se pistetään sen jälkeen töihin, itsenäisesti. Ja pyynnöt voivat olla jopa valtavia verkkopalveluiden kokonaisuuksia, joita tekoälyagentit rakentavat tuntikausien ajan - tai jopa päivien ajan, itsenäisesti.

Luonnollisesti tuollainen massiivinen käyttötapojen ero kuluttaa selkeästi vanhaa mallia enemmän tekoälylaskennan resursseja, eli kiinteään kuukausihintaan pohjautuva laskutus ei yksinkertaisesti ole enää mielekästä.

Samalla myös varsinainen tekoälylaskennan hinta on ollut selkeässä nousussa. Tähän saakka tekoälyä on tarjottu huomattavasti halvemmalla kuin mitä sen tuottaminen ja ajaminen oikeasti maksaa - ja tähänkin on näkyvissä muutos. Samalla sekä tavalliset kuluttajat että työssään tekoälyä käyttävät työntekijät joutuvat maksamaan pala kerrallaan lähemmäs oikeaa hintaa tekoälyn käytöstä.