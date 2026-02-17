Shein joutui Euroopan komission tutkintaan - myynnissä on saattanut olla lapsia muistuttavia seksinukkeja

Euroopan komissio on tänään aloittanut virallisen menettelyn verkkokauppajätti Sheiniä vastaan digipalvelusäädöksen (DSA) nojalla.

Menettely on aloitettu Sheiniä vastaan sen riippuvuutta aiheuttavan suunnittelun, suosittelujärjestelmien avoimuuden puutteen sekä laittomien tuotteiden, kuten lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin, myynnin vuoksi.





Komissio tutki, onko Sheinin alustalla myyty tuotteita, jotka täyttävät lapsipornografisen materiaalin tunnusmerkit.

Lisäksi komissio tutkii alustan pelillistämiseen ja koukuttavuuteen. Palvelun koukuttavuuteen liittyy riskejä, kuten kuluttajien palkitseminen pisteillä tai eduilla sitouttamisen lisäämiseksi.

DSA myös edellyttää, että Shein avaa suosittelujärjestelmiensä tärkeimmät parametrit ja tarjoaa käyttäjille vähintään yhden helposti saatavilla olevan vaihtoehdon, joka ei perustu profilointiin.

Komissio suorittaa nyt perusteellisen tutkinnan ensisijaisena asiana. Virallisen menettelyn aloittaminen ei ennakoi tutkinnan lopullista tulosta.





Menettelyn käynnistämisen jälkeen komissio jatkaa todisteiden keräämistä esimerkiksi pyytämällä lisätietoja Sheiniltä tai kolmansilta osapuolilta, suorittamalla valvontatoimia tai haastatteluja.

Digipalvelusäädöksessä ei aseteta lakisääteistä määräaikaa muodollisten menettelyjen lopettamiselle. Kesto riippuu useista tekijöistä, kuten tapauksen monimutkaisuudesta.