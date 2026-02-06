EU ottamassa käyttöön amerikkalaisista riippumattomia viestintäratkaisuja
Mediatietojen mukaan Euroopan komissio tutkii parhaillaan aktiivisesti avoimen lähdekoodin ratkaisuja omaan viestintäänsä.
Tilalle ollaan ottamassa vahvaan salaukseen pohjautuvaa, avoimen lähdekoodin Matrix-viestiprotokollaa.
Matrix-pohjaista viestintää käytetään jo Ranskan keskushallinnossa sekä Saksan terveydenhuollossa. Euractivin mukaan komissio haluaisi siirtää komission sisäisen viestiliikenteen sekä Euroopan Unionin eri organisaatioiden välisen viestinnän Matrix-pohjaiseksi.
Tarkoitus ei ole kuitenkaan toistaiseksi syrjäyttää Microsoft Teamsia, vaan tuoda sen rinnalle itsenäinen, amerikkalsista yrityksistä riippumaton viestintäväline.
Nykyisellään siihen käytetään EU:ssa Signalia, mutta se on osoittautunut toiminnaltaan ongelmalliseksi tuhansia ihmisiä kattavassa komission organisaatiossa.
Matrix ei ole itsessään sovellus, vaan järeästi salattu, avoin protokolla, jonka päälle voidaan rakentaa viestisovelluksia (joita onkin jo paljon).
