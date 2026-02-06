Bitcoinin syöksy kävi tänään jo todella syvällä
Maailman tunnetuimman kryptovaluutan bitcoinin syöksy on ollut hurjaa seurattavaa.
Lokakuussa 2025 bitcoinin arvo nousi kaikkien aikojen ennätykseensä Yhdysvaltain dollariin nähden, kun yhden bitcoinin arvoksi määritettiin liki 125 000 dollaria.
Sen jälkeen kryptovaluutan kurssi on laskenut tasaisen pomppuisasti kuin pulkkamäessä. Tänään nähtiin hetkellisesti tilanne, jossa syksyn 2025 huippulukemista oltiin romahdettu jo puoleen, sillä bitcoinin arvo kävi perjantaina 60 074,80 dollarissa.
Sittemmin kurssi nousi päivän mittaan reippaasti, mutta ollen silti kaukana syksyn huippulukemista. Artikkelin kirjoitushetkellä bitcoinin kurssi Yhdysvaltain dollariin nähden on 70 000,75 dollaria.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.