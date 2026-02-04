Microsoftin kieliä kääntävän tuotteen sivu on niin karmean huonosti suomennettu, että netti riemastui
Microsoftin oman automaattisen kielenkääntäjän, Microsoft Translatorin tällä viikolla julkistettu, automaattisesti suomeksi käännetty esittelysivu on muodostunut jo meemiksi.
Sivusto on niin käännetty niin karmean huonosti suomeksi, että se vaikuttaa siltä, kuin se olisi käännetty 2000-luvun alun käännösohjelmilla.
Jo esittelysivun alku saa lukijan tuntemaan pienimuotoista myötähäpeää:
Breaking kieli muuri kotona, töissä, missä tarvitset sitä
Ja sama vahva meno jatkuu läpi koko esittelysivun.
Kääntäjä tuki
Esitä kysymyksiä, Etsi vasta uksia ja Hanki tukea
Sivuston alisivuilta löytyy samaa, laadukasta linjaa tarjoilevia helmiä, kuten "Etsi UKKS", "Kääntäjä App Kielet", "Kääntäjä for Business ohje sivu".
Mutta ehdoton suosikkimme on kuitenkin "Download Center", jonka Microsoft Kääntäjä on päättänyt kääntää muotoon... "Espoon keskus".
Yhtiö muistaa erikseen kehua, että tämän laadukkaan lopputuloksen ovat mahdollistaneet Microsoftin Azure-pilvipalvelun tekoälypalvelut. Tai kuten yhtiö itse asian ilmaisee: "Tämä palvelu on osa Azuren tekoälypalvelut".
Rakasta äidinkieltämme suorastaan syleilevään toteutukseen voi tutustua täällä.
uutiskuva: ruutukaappaus Microsoft Translaten suomenkielisestä sivusta 4.2.2026
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.