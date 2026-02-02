Uusi järjestelmä tunnistaa hälytysajoneuvon sijainnin ja vaihtaa valot automaattisesti vihreäksi

Kesällä 2026 Suomessa otetaan käyttöön kansallinen liikennevaloetuuspalvelu, joka antaa hälytysajossa oleville ajoneuvoille vihreät valot automaattisesti.





Fintrafficin uusi kansallinen liikennevaloetuusjärjestelmä tunnistaa hälytysajoneuvon sijainnin ja vaihtaa valot automaattisesti sen kulkua tukeviksi. Ajoneuvojen ohitettua risteyksen valot palaavat normaaliin toimintaan, ja tavallisen liikenteen kulku jatkuu ilman äkkijarrutuksia tai vaaratilanteita.

Näin hälytysajoneuvot pääsevät kulkemaan risteyksissä vihreässä aallossa.

"Kansalliseen liikennevaloetuuspalveluun ovat tervetulleita liittymään kaikki kaupungit, kunnat ja hyvinvointialueet. Tavoitteena on nyt aikaansaada maanlaajuisesti pelastus- ja ensihoidon yksiköille vihreää valoa liikennevaloista toisiin ja apu paikalle turvallisesti ja nopeasti", taustoittaa Fintrafficin tuotepäällikkö Juho Neuvonen.

Liikennevaloetuuspalvelua on testattu viime vuodet tiiviissä yhteistyössä sen tuotantopilottivaiheessa, jossa on ollut mukana useita kaupunkeja ja hyvinvointialueita, Fintraffic kertoo.

"Tuotantopilottivaiheessa on ollut mukana noin 700 risteystä ja 300 hälytysajoneuvoa. Pilottivaiheessa mukana olleissa risteyksissä ei ole sattunut yhtään hälytysajoon liittyvää onnettomuutta. Tämä osoittaa järjestelmän toimivuuden käytännössä, ja sen vaikutus näkyy erityisesti ruuhkaisilla osuuksilla, joissa jokainen hetki pelastus- ja ensihoidon yksiköille on ratkaisevaa", jatkaa Juho Neuvonen.

Kansallisessa liikennevaloetuuspalvelussa kaikki liikennevalot ja hälytysajoneuvot toimivat keskenään yhteensopivasti. Tieto liikkuu suojatussa ja salatussa viranomaisverkossa.





Fintrafficin mukaan keskitetty ratkaisu säästää yhteiskunnan resursseja, kun ylläpidettävänä on yksi kokonaisuus, jonka kustannukset jaetaan tasapuolisesti käyttäjien kesken. Palvelua voivat ensivaiheessa käyttää pelastuslaitokset ja ensihoitoyksiköt hälytysajoneuvojensa liikkumisen sujuvoittamiseen. Jatkossa myös poliisin liittyminen palveluun mahdollistetaan yhteisellä kehitystyöllä.